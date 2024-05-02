В четверг, 2 мая, Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон "О дорожном движении", которые повышают штрафы за грубые нарушения скоростного режима. Увеличены штрафы за обгон на перекрестках, создание помех обгоняющей машине путем превышения скорости, а также нарушения правил парковки. Также парламент дал определение, что такое электросамокат, и постановил, что в дорожном движении могут участвовать только зарегистрированные электросамокаты.

Первоначальную редакцию закона подали депутаты премьерского "Нового Единства".

Превышение скорости: штрафы возросли почти в два раза

Поправки к закону предусматривают, что за превышение скорости от 61 до 70 километров в час водители мопедов, мотоциклов, легковых автомобилей и грузовых авто, масса которых не превышает 7,5 тонн, могут быть получить наказание в виде штрафа суммой от 720 до 960 евро (сейчас - от 360 до 480 евро) и лишения водительских прав на девять месяцев (сейчас - шесть месяцев).

В случае, если подобное нарушение скорости будет допущено в жилом месте, планируется применять денежный штраф в размере от 1040 до 1400 евро (сейчас - от 540 до 680 евро) и лишать водительских прав на срок от девяти до 12 месяцев (сейчас - 12 месяцев).

В случаях, когда скорость была превышена более чем на 70 километров в час, будет применяться штраф от 1400 до 2000 евро. При этом водителя будут лишать прав на срок от 12 до 36 месяцев. Эта норма будет относиться ко всем транспортным средствам, вне зависимости от массы.

За вождение транспортного средства в случае, если водительские права были временно отобраны, придется уплатить штраф в размере от 280 до 700 евро.

Создание помех, обгон, нарушения правил стоянки

Повышен и штраф за создание помех водителю обгоняющего транспортного средства путем увеличения скорости движения или изменения траектории движения - с 40 до 55 евро.

Аналогично за обгон на регулируемых перекрестках или за обгон на нерегулируемых перекрестках, за исключением случаев обгона на главной дороге по отношению к дороге, подлежащей пересечению, штраф для водителя транспортного средства увеличится с 40 до 55 евро.

Закон также предусматривает, что за парковку в местах, к которым невозможно подъехать, не нарушая требований правил дорожного движения, водитель транспортного средства будет оштрафован на 30 евро.

Увеличены также штрафы за использование в дорожном движении транспортного средства, владелец которого не застраховал свою обязательную гражданскую ответственность.

Закон устанавливает, что транспортное средство можно будет принудительно переместить, поставив его на специальное парковочное место, если на скоростной автомагистрали были нарушены правила парковки. Транспортное средство также может быть принудительно перемещено по скоростной автомагистрали, если были нарушены правила остановки или стоянки, а водитель отсутствует и транспортное средство находится на стоянке.

В движении могут участвовать только зарегистрированные электросамокаты

В законе также говорится, что отныне участвовать в дорожном движении смогут только зарегистрированные электросамокаты и велорикши.

Также установлено, что иметь при себе водительские документы будут не только водители автотранспортных средств, но и водители велосипедов и электросамокатов.

Закон также уточняет определение электросамоката, утверждая, что электросамокат – это двухколесное транспортное средство, оснащенное электродвигателем или электродвигателями, суммарная максимальная мощность которых не превышает одного киловатта. При этом максимальная скорость электросамоката - не более 25 километров в час, у такого транспортного средства нет педалей, оно предназначено для одного человека, оснащено рулем или поддержкой для рук, которая механически соединена с опорной поверхностью для ног. Электросамокат может быть оснащен сиденьем, высота которого не превышает 540 миллиметров.

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