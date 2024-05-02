Не все работники муниципальных учреждений Талсинского края согласились перейти на четырехдневную рабочую неделю, сообщила министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Руководство Талсинского края подтвердило министерству, что большинство работников согласились на сокращенную рабочую неделю, но не все. На данный момент не согласились на изменения 44 работника. В Талсинском крае не видят в этом особого риска, сообщила Берзиня.

В апреле большинству работников муниципальных учреждений Талсинского края была установлена ​​неполная занятость, что связано с финансовыми проблемами самоуправления и необходимостью экономить. Люди работают 32 часа в неделю вместо 40, что отражается и на времени работы учреждений.

Городские и волостные управления открыты для людей с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, по вторникам с 9.00 до 18.00. Изменилось также время работы библиотек и учреждений культуры.

Сокращение рабочего времени не распространяется на педагогов и некоторых других работников школ. Также в обычном режиме работают инспекторы муниципальной полиции, сотрудники пансионата Lauciene, начальник и заместители начальника ЗАГСа.

Неполный рабочий день для центрального управления будет установлен с 1 июня, когда завершится реорганизация.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !