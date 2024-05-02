В выходные дни мая, с 4 по 6 мая, вводятся изменения в работе центров обслуживания клиентов и парковок, а общественный транспорт 4 мая общественный транспорт в Риге — бесплатный. Изменится время работы парковок и центров Rīgas satiksme будет следовать по графику выходных, сообщили порталу Delfi на предприятии. В один из дней, 4 мая, общественный транспорт в Риге будет бесплатным.

Общественный транспорт

4 мая общественный транспорт для жителей и гостей города будет бесплатным, поэтому регистрация поездки не требуется. 4, 5 и 6 мая транспорт Rīgas satiksme будет курсировать по графику выходных.

Парковки

Обслуживаемые муниципалитетом Риги и — платных парковок 4 и 6 мая можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной парковки на улице Кр. Валдемара, 5a, возле Дома конгрессов, где за стоянку автомобиля придется платить в соответствии с действующими тарифами.

В воскресенье, 5 мая, работа платных парковок будет соответствовать воскресенью — в зонах тарифов A, B, C, D парковки можно будет использовать бесплатно, в зоне тарифа R время работы с 6:00 до 24:00, а в зоне тарифа V — с 8:00 до 20:00.

Клиентские центры

Клиентский центр на улице Спикеру, 1, с 1 мая закрыт, ближайший центр обслуживания клиентов находится на улице Прагас, 1.

В предпраздничный день, 3 мая, рабочее время клиентских центров на улице Прагас, 1, проспекта Курземес, 137 и "Бривибас гатве", 384B, будет с 9:00 до 18:00. Рабочее время клиентского центра на улице Бривибас, 49/53, будет с 8:00 до 15:00, а Рижского центра поддержки жителей Украины — с 9:00 до 15:00.

Клиентские центры 4, 5 и 6 мая будут закрыты.

Дополнительную информацию о предлагаемых услугах Rīgas satiksme, расписаниях маршрутов, видах билетов можно получить на сайте www.rigassatiksme.lv.

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