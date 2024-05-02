В понедельник, 6 мая, в Риге премьер-министр Эвика Силиня встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.
Главы правительств планируют обсудить вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня ЕС, поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в области энергетики и транспорта.
Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и координация совместных действий по решению основных международных проблем.
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