В понедельник, 6 мая, в Риге премьер-министр Эвика Силиня встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Эстонии Каей Каллас и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной канцелярии.

Главы правительств планируют обсудить вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня ЕС, поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в области энергетики и транспорта.

Целью встреч является не только укрепление сотрудничества между странами Балтии и Германией, но и координация совместных действий по решению основных международных проблем.

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