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Прошедший апрель стал восьмым самым теплым за всю историю наблюдений, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха в Латвии в апреле составила +7,2 градуса, что на 1,1 градуса выше месячной нормы. Таким теплым апрель был также в 1994, 2008 и 2014 годах.

В течение месяца было зафиксировано 74 новых рекорда максимальной суточной температуры воздуха, из них 73 - в первой декаде месяца. Предыдущий национальный рекорд максимальной суточной температуры воздуха, установленный 10 апреля, был побит на восемь градусов.

9 апреля были достигнуты первые +25 градусов. Это на восемь дней раньше предыдущего рекорда, установленного 17 апреля 1999 года. Температура +27 градусов 10 апреля также является самой ранней за всю историю.

Прошедший апрель был полон контрастов в плане погоды. Во многих местах шли проливные дожди, а в начале и конце месяца выпал снег. В некоторых местах снежный покров достигал 11 сантиметров. В начале месяца в воздухе висела пыль из пустыни Сахара, часто наблюдался туман.

Апрель также стал пятым самым влажным за всю историю наблюдений. Общее количество осадков в Латвии в апреле составило 70,4 миллиметра, что на 97% выше нормы для этого месяца. Больше всего осадков выпало в Даугавпилсе - 142,9 миллиметра, а меньше всего в Елгаве - 30,7 миллиметра.

В этом году намного раньше вернулись в Латвию некоторые виды перелетных птиц.

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