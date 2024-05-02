Министерство образования и науки (МОН) и Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) в течение двух недель должны представить расчеты, которые подтвердят, улучшит ли предложение министерства о сбалансированной нагрузке учителей условия их труда, заявила премьер-министр Эвика Силиня после встречи с профсоюзом и министерством.

По мнению премьер-министра, именно разница в исходных данных мешает понять, каким может быть решение. После ознакомления с данными, предоставленными МОН и ЛПРОН, может стать понятнее, как двигаться дальше. Также необходимо понять, что это решение будет означать для самоуправлений.

"Я, конечно, не могу согласиться продвигать что-то такое, что приведет к ситуации, когда потребуется больше учителей [...] или когда в итоге мы формально что-то сделаем, но учителям все равно придется больше работать", - сказала премьер.

ЛПРОН и МОН должны были договориться о модели сбалансированной нагрузки еще в мае прошлого года. Силиня не стала прогнозировать, сколько времени потребуется сторонам для достижения решения. Она отметила, что за время действия забастовочного соглашения "многое изменилось".

Председатель ЛПРОН Инга Ванага согласилась, что социально-экономическую и геополитическую ситуацию нельзя игнорировать, но в то же время нельзя и ухудшать положение учителей.

Чтобы повысить престиж профессии учителя, вопрос вакансий и перегрузки должен быть решен "хотя бы наполовину", сказала Ванага.

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