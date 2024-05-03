Премьер-министр Эвика Силиня издала распоряжение о создании специального тематического комитета по социально-экономическому развитию и укреплению безопасности в восточной приграничной зоне Латвии, сообщает официальное издание Latvijas Vēstnesis.

Комитет необходим для решения вопросов развития и безопасности зоны национальных интересов Латвии - восточной приграничной территории, а также для содействия согласованному межотраслевому планированию, включая разработку проекта плана действий по экономическому росту и укреплению безопасности восточной приграничной территории Латвии на период 2025-2027 годов.

Председателем Комитета будет министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня. В состав комитета войдут министр финансов, министр сообщения, министр образования и науки, министр внутренних дел, министр земледелия, министр культуры, министр климата и энергетики, министр обороны и министр экономики.

Задача комитета - обеспечить согласованную разработку упомянутого плана.

Комитету также поручено рассмотреть другие проекты документов планирования развития и проекты законодательных актов, которые касаются вопросов развития и безопасности восточной приграничной территории Латвии и требуют комплексного межотраслевого планирования. Будут рассмотрены такие проблемы, как стимулирование экономической активности и обеспечение доступности общественных услуг (например, образования, культуры, социальных услуг) в соответствии с демографическими тенденциями и вопросом безопасности.

Руководитель комитета не реже одного раза в год будет подавать Кабмину информацию о ходе выполнения поставленных задач.

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