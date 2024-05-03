Латвия поднялась на 12-е место в Индексе свободы прессы, свидетельствует новейший рейтинг, опубликованный международной организацией "Репортеры без границ" (RSF).

За год Латвия поднялась в индексе на четыре позиции — в 2023 году она занимала 16-е место. Улучшились почти все показатели Латвии, за исключением показателя безопасности.

Первые места в рейтинге занимают Норвегия, Дания и Швеция. Эстония занимает шестое место, поднявшись за год на две позиции, а Литва опустилась на шесть позиций и занимает 13-е место. Замыкают рейтинг с худшей ситуацией со свободой прессы в мире Афганистан, Сирия и Эритрея.

RSF обращает внимание на то, что свободе прессы во всем мире угрожают те, кто должен быть ее гарантом - политические власти. Из пяти показателей рейтинга именно политический показатель упал больше всего – в среднем во всем мире на 7,6 пункта. Общее снижение политического рейтинга затронуло и тройку лидеров мирового Индекса свободы прессы.

Регионом с самой худшей ситуацией является регион Магриба и Ближнего Востока. Далее следует Азиатско-Тихоокеанский регион, а в Африке ситуация "сложная" почти в половине стран.

Все страны, где свобода прессы оценена как "хорошая", находятся в Европе, точнее, в Европейском союзе, который принял свой первый закон о свободе СМИ.

RSF подчеркивает, что все больше правительств и политических учреждений во всем мире не выполняют свою роль в обеспечении наилучшей среды для журналистики и права общества на достоверные, независимые и разнообразные новости и информацию. Отмечается "тревожное снижение" поддержки и уважения к автономии СМИ, а также усиление давления со стороны государства и других политических игроков.

Отсутствие регулирования вызывает тревогу за использование искусственного интеллекта в арсенале политической дезинформации. На ход выборов влияют дипфейки. Правительства многих стран усилили контроль над социальными сетями и интернетом, ограничивая доступ, блокируя профили и подавляя передачу новостей и информации. Некоторые политические группы разжигают ненависть и недоверие к журналистам, оскорбляя, дискредитируя их и угрожая.

Политические группы часто служат каналами распространения дезинформационных кампаний или даже их инициаторами. В 138 странах большинство респондентов сообщили, что политические деятели в их странах часто участвуют в кампаниях пропаганды или дезинформации. Это участие было охарактеризовано как "систематическое" в 31 стране.

По мнению RSF, цензура СМИ, воспроизводящая российские репрессивные методы, усилилась в Восточной Европе и Центральной Азии, особенно в Беларуси (снижение на 10 позиций до 167-го места), Грузии (103-е место), Кыргызстане (120-е) и Азербайджане (снижение на 13 позиций до 164-го места). Влияние Кремля достигло даже Сербии, которая опустилась на семь позиций до 98-го места. В этой стране проправительственные СМИ распространяют российскую пропаганду, а власти угрожают высылкой эмигрировавших российских журналистов. Россия (162-е место) продолжает войну на Украине (61-е место), что сильно повлияло на экосистему СМИ и безопасность журналистов.

Подъем России на два места в рейтинге связан со спадом в других странах и маскирует падение ее глобального результата, так как в России расширился список журналистов и СМИ, называемых "иноагентами" или "нежелательными организациями", а журналистов продолжают задерживать. Правительство Беларуси преследует журналистов под предлогом борьбы с "экстремизмом", а президента Туркменистана (175-е место) имеет неограниченную власть и запрещает любые независимые репортажи.

В регионе Восточной Европы и Центральной Азии на 25 позиций до 103-го места опустилась Грузия, где правящая партия продолжает поляризовать общество, способствует сближению с Москвой и проводит все более враждебную для свободной прессы политику.

На Западе, несмотря на то, что Евросоюз принял свой первый закон о свободе СМИ и три европейские страны – Норвегия, Дания и Швеция – по-прежнему находятся на вершине рейтинга, политики также пытаются сузить пространство для независимой журналистики. В авангарде этой опасной тенденции находятся прокремлевский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его коллега Роберт Фицо в Словакии (29-е место). Среди европейских стран худшие рейтинги имеют Венгрия (67-е место), Мальта (73-е место) и Греция (88-е место). Италия во главе с Джорджей Мелони также опустилась на пять позиций (46-е место).

Как отмечает RSF, политическая среда для журналистики улучшилась в Польше (поднялась на 10 позиций до 47-го места) и Болгарии (поднялась на 12 позиций до 59-го места) благодаря новым правительствам, которые больше заботятся о праве общества на информацию.

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