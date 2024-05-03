Латвия еще не успела убрать все руины старой империи, заявила экс-президент Вайра Вике-Фрейберга в программе "900 секунд" на телеканале TV3.
Оглядываясь на 20 лет в Европейском союзе (ЕС), экс-президент сказала, что некоторые достижения можно измерить в денежном выражении, но есть и различные исследования, индексы.
Например, коррупция все еще остается проблемой для Латвии, и в странах Балтии уровень коррупции по-прежнему довольно высок.
"Этого не должно быть, в ближайшие годы нам нужно очень много работать", - сказала Вике-Фрейберга.
По ее словам, вступление Латвии в ЕС и НАТО сыграло важную роль в укреплении безопасности. "Это шаг, сдерживающий Россию от вторжения", - сказала она. Тем не менее руины старой империи еще остаются в Латвии.
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