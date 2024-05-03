Тем, кто планирует поездки по Латвии на предстоящие выходные, нужно иметь в виду многочисленные ограничения в дорожном движении из-за ремонтных работ, сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

Ремонт с ограничениями движения ведется сейчас на 30 участках государственных дорог. На автодороге Вентспилс-Колка (Р124) от Вентспилса до Лиепене установлено семь светофоров, введены ограничения скорости до 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время проезда через участок ремонтных работ – 55 минут.

На дороге Коцени-Лимбажи-Туя (Р11) от Умурги до Иесалкаи движение организовано по одной полосе на трех участках. Также введено ограничение скорости до 70 и 50 км/ч. На проезд этого участка потребуется 45 минут. На дороге Инчукалнс-Ропажи-Икшкиле (Р10) от Кангари до Тинужи введено пять участков с реверсивным движением и ограничения скорости до 70 и 50 км/ч. Проезд через этот участок займет 40 минут.

На дороге Кандава-Салдус (Р109) от Земите до Капукрогса движение регулируется светофорами на четырех участках. Скорость ограничена до 50 км/ч, время проезда через ремонтируемый участок — 30-35 минут. На дороге Скрунда-Айзпуте (Р117) за Каздангой три участка со светофорами, действует ограничение скорости до 50 км/ч. Ориентировочное время проезда — полчаса.

На дороге Илуксте (Вирсайши)-Бебрене-Биржи (P72) от Мазлати до Засы три участка со светофорами, установлено ограничение скорости до 70 и 50 км/ч. Ориентировочное время проезда через участок ремонтных работ - 25 минут.

На региональной дороге Тукумс-Кулдига (Р121) закрыт для движения мост через реку Ведзеле. Закрытый участок можно объехать по дорогам Айзстрауши-Старпиняс (V1478) и Кандава-Салдус (P109), на объезд нужно планировать 20 минут.

На участке автодороги Смилтене-Валка (P24) от Смилтене до дороги Бломе-Бирзули-Палсмане (V243) установлено три светофора, ограничение скорости составляет 70 и 50 км/ч. Проехать участок ремонтных работ можно за 20 минут.

4 мая вдоль Видземского (А2) и Валмиерского (А3) шоссе будет проходить забег Рига-Валмиера. Старт состоится в полночь в Берги, а завершится забег не позднее 19 часов в Валмиере. Движение перекрывать не будут, участники будут бежать по обочине, соблюдая правила дорожного движения, а движение по дороге предусмотрено только в сопровождении Государственной полиции.

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