Foto: Kadrs no video

В четверг, 2 мая, вечером в социальной сети "X" (ранее - Twitter) поднялся шум: пользователи задавались вопросом, что за неопознанный летающий объект пересек небо над Латвией? Молодой метеоролог Мартиньш Бергштейнс в той же социальной сети поспешил успокоить людей - это не НЛО, а ракета-носитель SpaceX.

Бергштейнс пояснил, что конкретный объект был частью ракеты-носителя, которая из-за облака газов и паров была скрыта Солнцем, поскольку ракета находилась на большой высоте над земной поверхностью.

В наши дни современные космические летательные аппараты выводятся на орбиту с помощью многоступенчатых ракет, то есть части исходной ракеты-носителя постепенно отделяются и затем приземляются после израсходования топлива.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit