В четверг, 2 мая, вечером в социальной сети "X" (ранее - Twitter) поднялся шум: пользователи задавались вопросом, что за неопознанный летающий объект пересек небо над Латвией? Молодой метеоролог Мартиньш Бергштейнс в той же социальной сети поспешил успокоить людей - это не НЛО, а ракета-носитель SpaceX.

Бергштейнс пояснил, что конкретный объект был частью ракеты-носителя, которая из-за облака газов и паров была скрыта Солнцем, поскольку ракета находилась на большой высоте над земной поверхностью.

В наши дни современные космические летательные аппараты выводятся на орбиту с помощью многоступенчатых ракет, то есть части исходной ракеты-носителя постепенно отделяются и затем приземляются после израсходования топлива.

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