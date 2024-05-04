Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) выпустила рекомендации для жителей о том, как шаг за шагом превратить свой подвал - под многоквартирным или частным домом - в бомбоубежище. Подвалы, приспособленные таким образом, могут стать спасительным укрытием и смягчить последствия ударной волны взрыва, разлетающейся шрапнели, теплового излучения или радиоактивного заражения. О том, что о таких подвальных трансформациях думают жители Мадоны, сообщает переда 360TV ZIŅneši.

Насколько реально переоборудовать подвал под убежище? В качестве примера журналисты 360TV ZIŅneši выбрали стандартный многоквартирный дом, литовский проект.

"За сорок лет дом уже растрясся, на пятом этаже уже трещины, если что-то случится, это будет не самое безопасное место", - сказала жительница дома Инита.

Список требований для создания безопасного убежища длинный - помещения должны быть герметично закрыты, в стенах не может быть больших проемов, температура помещения не должна быть ниже +10 градусов, должно быть два выхода и необходимо создать дополнительные опоры для потолка. Далее следует ряд рекомендаций.

"Это рекомендации, они носят рекомендательный характер. Учитывая их, нет лучшего способа, как оценить. Эти рекомендации не являются правилами Кабинета министров или законами, которые необходимо соблюдать", - заявил начальник Управления гражданской обороны VUGD Улдис Кеверс.

Три важнейших пункта, которые нужно учитывать, чтобы можно было вообще спрятаться в подвале:

В помещение не должны проникать грунтовые воды и в нем не должно быть водопроводных труб, которые в случае аварии могут лопнуть и затопить подвал;

Весь этаж должен находиться под землей и городские коммуникации не должны проходить через подвал;

Убежище также следует оборудовать электричеством, водоснабжением и системой канализации, либо предусмотреть место для туалета.

"Это вещи, которые обычный человек не сделает даже за год. Другое дело, если бы государство давало какие-то субсидии - мы думаем о вашей безопасности, пусть хоть какая-то инспекция едет и проверяет", - отметил житель Мадоны Артем.

На данный момент пока начато только обследования подвалов, находящихся в собственности государства. Подвалы жилых домов будут обследованы в случае, если владелец захочет сделать свой подвал общественным убежищем. В таком случае жителям нужно обращаться в самоуправление.

Подробнее о ситуации с подвалами в жилых домах - в выпуске 360TV ZIŅneši:

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