Служба государственной безопасности (СГБ) до сих пор не выявила нарушения санкций или их попыток в действиях Latvijas gāze (LG) с дивидендами, подтвердили агентству LETA в службе.

В июле минувшего года СГБ начала проверку в связи с решением LG выплатить дивиденды всем акционерам, в том числе попавшему под санкции Европейского союза (ЕС) предприятию Itera Latvija.

По информации СГБ, Itera Latvija находится под фактическим контролем Игоря Сечина. Глава российской нефтяной компании "Роснефть" и многолетний союзник российского диктатора Владимира Путина Сечин с 28 февраля 2022 года включен в санкционный список ЕС за действия, которыми подрываются или ставятся под угрозу территориальная целостность, суверенитет и независимость Украины.

Чтобы ограничить поступление финансовых средств в распоряжение Сечина, санкции распространены и на находящееся под его фактическим контролем предприятие Itera Latvija.

В ходе проверки СГБ выяснила, что 23 августа 2023 года LG выплатила дивиденды своим акционерам, кроме попавшего под санкции предприятия Itera Latvija. Крупнейшим акционером LG является российский "Газпром".

По информации СГБ, принятое на собрании акционеров решение было выполнено настолько, насколько это позволяют действующие нормативные акты и санкционный режим. Поскольку выплата дивидендов "Itera Latvija" законным путем невозможна, предусмотренная для этого предприятия часть прибыли была учтена в балансе "Latvijas Gāze" как невыплаченные дивиденды и эти средства заморожены.

Исходя из изложенного, служба до сих пор не выявила в действиях Latvijas gāze с дивидендами нарушения или попыток нарушения международных санкций, заявляет СГБ.

СГБ напоминает, что жителям, учреждениям, предприятиям и организациям ЕС запрещено прямо или косвенно открывать доступ к финансовым средствам или хозяйственным ресурсам попавшим под санкции ЕС лицам или предприятиям. За действия, в результате которых финансовые средства или хозяйственные ресурсы переходят в распоряжение попавшего под санкции физического или юридического лица, грозит уголовная ответственность.

Кроме того, служба сообщила, что с целью выявления случаев и попыток нарушения международных санкций постоянно сотрудничает с банками и другими финансовыми учреждениями. СГБ напоминает, что банки и другие финансовые учреждения согласно закону о международных и национальных санкциях Латвийской Республики обязаны незамедлительно, не позднее чем на следующий рабочий день, информировать СГБ о возможных случаях или попытках нарушения санкций и замороженных в их результате на счетах клиентов средствах.

Как сообщалось, Суд по экономическим делам по заявлению юриста Мартиньша Квепса выясняет, законно ли LG выплатило дивиденды в размере нескольких миллионов евро российскому предприятию "Газпром" и Itera Latvija, которое фактически контролируется российской энергетической компанией "Роснефть", сообщило Латвийское телевидение.

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