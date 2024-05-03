По предложению Латвии в 14-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России включен в том числе запрет на поставки марганцевой руды и оксида алюминия, свидетельствует заявление министра финансов Арвила Ашераденса в соцсетях.

Министр отметил, что страны-участницы проведут консультации для максимально быстрого утверждения пакета.

Как сообщалось, в апреле Латвия предложила дополнить 14-й пакет санкций ЕС запретом на экспорт и транзит марганцевой руды и оксида алюминия - сырья, которое может быть использовано в российском военном производстве. Представители Министерства иностранных дел отметили, что Латвия считает решения уровня ЕС наиболее эффективным инструментом для ограничения товаропотока, который мог бы укрепить потенциал России в войне с Украиной.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину резко возросли поставки в Россию марганцевой руды, которая необходима для военной промышленности. Россия почти полностью зависит от импорта марганцевой руды. По предварительным данным, в 2023 году она импортировала 2 млн тонн марганцевой руды, что является рекордным показателем. Марганцевая руда используется в производстве высококачественной стали, необходимой для изготовления стволов орудий, бронемашин и гусениц для них.

По данным эстонского издания "Postimees", из двух млн тонн марганцевой руды, экспортированной в Россию в прошлом году, почти 90% было перегружено в Эстонии и Латвии. Большая часть грузов переваливалась в портах Риги и Вентспилса, а с прошлого года марганцевая руда также переваливается в порту Силламяэ.

Латвийское государственное железнодорожное предприятие "LDz Loģistika" - одна из нескольких латвийских компаний, участвующих в транспортировке марганцевой руды в Россию. С 2018 года компания начала принимать суда с марганцевой рудой из Африки. После вторжения России объем таких перевозок резко возрос. Из-за спроса цена на марганцевую руду выросла со 150 долларов (до войны) до 300-350 долларов за тонну.

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