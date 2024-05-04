Со следующей недели начнутся работы по строительству велосипедной инфраструктуры на трех маршрутах, чтобы соединить между собой несколько микрорайонов Риги. Велополосы и велодорожки появятся в Агенскалнсе и на Кипсале, в Межциемсе, между Чиекуркалнсом и Межапарком, сообщили в Рижской думе.

Прежде чем оборудовать инфраструктуру, департамент внешнего пространства и мобильности Рижской думы ознакомил с этими решениями жителей конкретных районов. Сеть велосипедной инфраструктуры Риги увеличится в целом на восемь километров.

В Агенскалнсе и на Кипсале будет оборудован велосипедный маршрут между Вантовым мостом и парком Узварас, на участке, где ранее инфраструктуры не было. Станет проще доехать до будущего квартала Дома печати, центрального офиса Swedbank и Кипсальского пляжа.

В Межциемсе велоинфраструктура появится по всей длине улицы Гайльэзера. При сохранении существующего количества полос будут проложены по одной велосипедной дорожке в каждом направлении. Параллельно на улице Гайльэзера будут приняты и другие меры для повышения безопасности дорожного движения — в дальнейшем разрешенная скорость движения составит 30 км/ч, будут размечены парковочные места, что сделает более безопасными выезды с прилегающих территорий.

Чиекуркалнс и Межапаркс будут связаны между собой по улицам Вискалю и Эзермалас. На указанных улицах проложат две односторонние велодорожки общей протяженностью 5,6 километра, что обеспечит удобный доступ к зонам отдыха и общественно значимым объектам.

Осенью прошлого года инфраструктура для велосипедистов появилась в Скансте и Гризинькалнсе. Оба микрорайона были соединены с центром, напоминает Рижская дума.

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