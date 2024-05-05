Из 246 молодых людей, поступивших на срочную службу в Национальных вооруженных силах (НВС) в последний призыв, почти сто подписали пятилетние контракты на военную службу, рассказал в утреннем эфире Латвийского телевидения командир НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш, пишет Rus.LSM.

Для армии это огромное кадровое подспорье, когда солдаты службы гособороны становятся включаются в ряды военных, служащих дольше, сказал он.

"Тут оправдывает себя главный принцип — добровольность, это дает максимальный эффект", — пояснил командир, выразив надежду, что и новобранцы следующих призывов окажутся столь же мотивированными служить.

Первый призыв в ряды НВС начался в июле прошлого года. В нем подало заявки 488 добровольцев, из которых затем 13 человек изменили свои намерения и решили пройти отбор в ряды профессиональных военных. Служба гособороны длится 11 месяцев, контракт же заключается на срок от пяти лет.

Впереди новый призыв — заявки подало 80% из необходимых 480 новобранцев, сообщил Калниньш. Остальных, как и в предыдущий раз, призовут в обязательном порядке — путем жеребьевки отобрав из общего числа военнообязанных. Подать заявки в январский призыв 2025 года можно до 15 июня с.г., прозвучало в эфире LTV.

"Я не слишком волнуюсь, что не будет достигнуто нужное число. Даже если оно будет больше или меньше — мы в любом случае обеспечим службу в Вооруженных силах на том же самом уровне качества, какой был обеспечен при первом призыве", пообещал командир НВС.

В будущем году на службу гособороны планируется призвать 1040 человек - 210 человек в январе и 830 человек в июле.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!