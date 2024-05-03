Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) разрешила оставить в Угловом доме открытой для посетителей экспозицию Музея оккупации, на два года продлив срок, в течение которого в здании должны быть проведены работы, необходимые для повышения безопасности.

ГПСС обнаружила в Угловом доме нарушение мер пожарной безопасности и потребовала устранить их до 7 мая, в противном случае пригрозив закрытием экспозиции для посетителей. Управляющие домом - ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) - просили продлить срок выполнения работ на два года, и ГПСС удовлетворила просьбу.

Как сообщили агентству ЛЕТА в VNĪ, 3 мая получено решение ГПСС о продлении срока проведения неотложных работ в Угловом доме до 7 мая 2026 года, в связи с чем Музею оккупации Латвии (МОЛ) разрешено продолжить деятельность в здании.

В апреле VNĪ приступило к неотложным работам, связанным с демонтажем системы обнаружения пожара и оповещения и оборудованием новой системы во всем здании. В настоящее время завершена заделка противопожарных конструкций уплотнительными, дымонепроницаемыми материалами, а также ведется демонтаж неэксплуатируемой электропроводки. По указаниям инспектора ГПСС проводится оценка несущей способности строительных конструкций.

В ближайшее время будет объявлена закупка на проектирование и строительные работы по демонтажу существующей системы обнаружения пожара и оповещения и оборудованию новой системы по всему зданию, а также демонтажу пожарного водопровода и оборудования и строительству новой системы и насосной станции. Работы ведутся с использованием финансовых ресурсов, которые затем будут возвращены из доходов от отчуждения здания.

Параллельно с этим VNĪ и МОЛ пересматривают необходимые площади для дальнейшей работы музея и вносят необходимые коррективы в договор аренды помещений музея. Договор аренды и запись в земельной книге на 30 лет гарантируют деятельность музея на определенный период, независимо от статуса здания.

VNĪ отмечает, что инвестирование значительных средств капитального общества и государства в восстановление здания, назначение которого и возможности будущего развития четко не определены, не соответствует принципу ответственного использования средств, как это установлено законом о предотвращении растраты финансовых средств и имущества публичного лица. До сих пор проекты по восстановлению или развитию в Угловом доме не реализовывались, так как не была четко определена необходимость собственности для обеспечения государственных функций.

Учитывая, что в 92% помещений нет спроса на выполнение государственных функций, по решению, принятому на заседании Кабинета министров 26 марта этого года, Угловой дом направляется на отчуждение и параллельно с этим будет обеспечена непрерывная деятельность МОЛ.

Как сообщалось, в конце марта правительство приняло решение продать Угловой дом на открытом аукционе. Договор аренды помещений для экспозиции, которая занимает 8% площади здания, подписан до 30 декабря 2050 года.

Здание было построено в 1912 году как арендный дом с магазинами. Оно имеет статус памятника культуры местного значения, поэтому новый владелец должен согласовать проект реконструкции с Государственной инспекцией по охране памятников культуры. С 1944 по 1991 год здание занимало КГБ, затем до 2008 года - Государственная полиция.

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