В Латвии уровень безработицы в марте составил 6,8% и был выше, чем в среднем по Европейскому союзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют данные, обнародованные в пятницу статистическим бюро ЕС Eurostat.

Согласно этим данным, самый высокий уровень безработицы среди стран ЕС в марте был в Испании (11,7%), за ней следовали Греция (10,2%), Швеция (8,3%), Эстония и Финляндия (по 7,8%), Литва и Франция (по 7,3%), а также Италия (7,2%). В Дании безработица составила 6,8%.

Самый низкий уровень безработицы зарегистрирован в Чехии и Польше (по 2,9%), Словении (3,1%), на Мальте и в Германии (3,2%).

Средний уровень безработицы в ЕС, согласно выровненным по сезону данным, в марте составлял 6%, а в странах еврозоны - 6,5%.

По данным Eurostat, в марте в блоке без работы были 13,258 млн человек, из них 11,087 млн - в странах еврозоны.

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