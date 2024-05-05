С наступлением теплой погоды в столичных парках возобновилась работа бесплатных кранов с питьевой водой.

Краны с питьевой водой расположены в Зиедоньдарзсе, в домике напротив здания на бульв. Райниса, 3, на площадке перед Агенскалнским рынком, в Эбельмуйжском парке, в Дзегужкалнсе, у входа в зоопарк, на Эспланаде и в Верманском саду.

А также в парке Зиемельблазма, на пляже Вецаки, на пересечении улиц Плудмалес и проспекта Капу, на детской площадке в Плявниеки, у статуи Роланда на Ратушной площади, на Юрмалас гатве, 133, на улице Волеру, 65, на Маза Вейзаксалас, 17, на 9-й поперечной линии Кундзиньсалас, 6, у театра Dailes.

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