Фонд общественной интеграции (ФОИ) в результате конкурса отобрал 33 организации, которые будут предоставлять бесплатные курсы латышского языка для украинцев, сообщила агентству ЛЕТА представитель ФОИ Илзе Сарканабола.

Цель конкурса - обеспечить бесплатные уроки латышского языка для взрослых граждан Украины, в том числе несовершеннолетних со средним образованием, во всех регионах Латвии в объеме не менее 120 академических часов, но не более 150 часов с уровня "А1".

Общий объем финансирования курсов составляет 4,6 миллиона евро, что, по оценкам ФОИ, позволит выучить язык 6375 человек. Обучение латышскому языку будет доступно по всей Латвии очно, дистанционно и в гибридном режиме.

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