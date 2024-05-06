В общеобразовательных учреждениях числятся около 700 учащихся с нарушениями зрения, слуха и другими функциональными нарушениями, а еще больше детей, страдающих нарушениями обучаемости и в умственном развитии, пишет Diena.

Инклюзивное образование предусматривает поддержку ребенка в широком спектре, включая доступность среды, однако лишь часть учебных заведений, в том числе специальных школ, отвечают всем требованиям. Сейчас в общеобразовательных учреждениях учатся 702 школьника с нарушениями зрения, слуха и физического развития, что составляет 0,22% от общего числа.

В свою очередь, школьников с нарушениями в развитии языка, обучаемости и психике 16 082, а это уже 5% от общего числа. В профессионально-технических школах обучаются 2057 детей с особыми потребностями, или 7,3%, из них 453, или 1,6%, с инвалидностью. При этом лишь 395 из 621 детсадов подходят для детей с функциональными нарушениями (в них есть лифт, подъемник, специально оборудованные туалеты, двери и другое оборудование), а 95 соответствуют требованиям частично.

Из 590 общеобразовательных школ соответствующими требованиям признана 131, а 227 - частично соответствующими. Но далеко не во всех спецшколах достаточно хорошая доступность среды: из 39 таковых всего 20, частично доступны людям с ограниченными возможностями 17 школ.

Такой обзор представила на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам заместитель директора департамента образования Министерства образования и науки по вопросам инклюзивного образования Ольга Озола.

Что касается улучшений доступности, то в предыдущий период планирования при поддержке структурных фондов Европейского союза была модернизирована инфраструктура обучения и общего пользования 24 профессиональных учебных заведений, приобретено оборудование.

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