Впредь за долги умершего наследник будет отвечать только в размере принятого наследства, таким образом, кредиторы не смогут взыскать с него больше, чем он унаследовал. Ограниченную ответственность наследника за долги умершего предусматривают принятые в марте этого года Сеймом поправки к гражданскому закону и закону о нотариате, которые вступят в силу со следующего года, пишет Latvijas Avīze.

В Министерстве юстиции признают, что до сих пор по разным причинам наследники часто не заводили дело о наследстве, не завершали его или не могли быть выявлены. По мнению Минюста, поправки будут способствовать объявлению наследников и своевременному делопроизводству в наследственных делах.

Руководитель юридического отдела Латвийского совета присяжных нотариусов Дита Рейлиня пояснила, что в настоящее время все претензии кредиторов должны быть заявлены в деле о наследстве и что нотариус знакомит с ними наследников, таким образом, после завершения дела о наследстве и выдачи наследственного удостоверения наследники всегда узнают о долгах умершего.

Однако возможно, что они могут не знать о долгах умершего в момент изъявления у нотариуса воли принять наследство. "Принятие наследства до сих пор накладывало на наследника и все обязательства ушедшего из жизни, что нередко препятствовало принятию наследства", - продолжает Дита Рейлиня.

Если для погашения этих долгов не хватало оставленного усопшим наследства, то наследник был обязан отвечать перед кредиторами и своим имуществом. Исключение составляют случаи, когда наследники принимают наследство с т. н. инвентарным правом. Это означает, что наследники отвечают только оставленным наследством на основании подготовленного списка оставленного наследства (инвентаря).

"Инвентарным правом в настоящее время необходимо воспользоваться в сокращенный срок (в течение двух месяцев с момента открытия наследства), поэтому в большинстве случаев, когда люди обращаются к присяжному нотариусу для начала дела о наследстве, этот срок уже истек и они больше не имеют возможности ограничить свою ответственность" - отметила Рейлиня.

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