"Желаю, чтобы каждый патриот Латвии сегодня не только видел радость, но и создавал радость и показывал радость тем, кто по какой-то причине не могут ее найти. Радость за нашу страну и за наших латвийских людей. Пусть смеха будет больше, чем слез. Пусть эмоций будет больше, чем забот. И особенно сегодня - пусть гордости будет больше, чем скромности. Гордости за наш красно-бело-красный флаг, гордости за нашу землю и за наших людей Латвии", - говорится в поздравлении президента Эдгара Ринкевича с Днем восстановления независимости Латвийской Республики.

"Прошло 34 года с того момента, как Верховный совет принял декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики. Прошли 34 года с момента как латвийские дети рождаются в свободной и независимой Латвийской Республике. Выросло новое поколение, которые знакома с авторитаризмом только по историческим книгам и зарубежным новостным передачам, а не по своей повседневной жизни. Поколение, у которого нет страха правды. Это поколение рассматривает независимость, свободу и демократию нашего государства как ценности само разумеющиеся", - написал президент: "Хотя и свобода кажется само разумеющейся, это не так. Это доказывает история нашего государства. Наша свобода началась в 1918 году и с новым дыханием продолжилась с красивого и солнечного дня 4 мая 1990 года, когда большинство Латвии у радиоприемников считали голоса "за" и "против". Это было несоизмеримо важное голосование. Спасибо всем, кто это само разумеющиеся, но смелое решение принял", - говорит в своем поздравлении президент.

Эдгар Ринкевич также акцентировал значимость следующего этапа в истории Латвии - вступления в ЕС и НАТО в 2004 году.

"Наше свобода - вступление в Европейский союз и НАТО двадцать лет назад как подтверждение, что мы не только хотим, но и можем принадлежать к семье демократических государств. Наша свобода - также твердая поддержка странами Балтии Украины - это сегодняшний Балтийский путь. Наша свобода - это не только возможность собираться и критиковать, когда что-то идет неправильно. Наша свобода - это ответственность за защиту нашего домов, за защиту возможности наших детей жить в своей Латвии", - подчеркнул Ринкевич.

Президент отметил в свое поздравлении, что у Латвии много забот, и поэтому много работы.

"Если независимая Латвия для на важна, то нам нужно давать себе радоваться. Именно поэтому сегодня, 4 мая, призываю каждого патриота нашего государства в Латвии и в мире праздновать годовщину восстановления независимости Латвийской Республики. В свободной, независимой и демократической Латвии мы, каждый, можем свободно выбирать. Каждый может жить и праздновать так, как хочет. И это очень большая ценность.

Желаю, чтобы каждый патриот Латвии сегодня не только видел радость, но и создавал радость и показывал радость тем, кто по какой-то причине не могут ее найти. Радость за нашу страну и за наших латвийских людей. Пусть смеха будет больше, чем слез. Пусть эмоций будет больше, чем забот. И особенно сегодня - пусть гордости будет больше, чем скромности. Гордости за наш красно-бело-красный флаг, гордости за нашу землю и за наших людей Латвии", - такими словами завершил поздравление президент Латвии.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !