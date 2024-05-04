В субботу, 4 мая, в честь годовщины восстановления независимости Латвии в Старой Риге прошел ежегодный парад народных костюмов.

Шествие "Надень народный костюм в честь Латвии" с каждым годом получает все больший отклик у публики. В этом году в Старую Ригу отправились несколько сотен человек в национальных костюмах различных регионов Латвии.

Сначала участники шествия собрались на Ратушной площади, в 13.00 парад торжественно фольклорная группа "Vilkači".

Далее, в соответствии с регионом принадлежности костюма, все выстроились рядами и пошли шествием через Старую Ригу, по улице Калькю, к Памятнику Свободы. Шествие сопровождал фольклорный ансамбль "Kokle". Шествие завершилось у памятника Свободы возложением цветов.

Во второй половине дня праздничная программа продолжается, вечером состоится концерт "Citādi ceļi" на Ратушной площади.

С 2016 года Центр народного костюма "Senā klēts" организует парад народных костюмов. Цель - продемонстрировать разнообразие народных костюмов и призвать людей надевать национальную одежду во время праздников. С каждым годом число желающих надеть костюм увеличивалось. В 2019 году в сотрудничестве с "Ritums" мероприятие уже проводилось на Ратушной площади при участии различных фольклорных коллективов. Два года из-за Covid-19 шествие проводилось в виртуальной среде, но после пандемии традиция личных встреч в национальных костюмах возродилась вновь.

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