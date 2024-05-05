"Начат Iсус, творити же и учити, донего же дне, заповедав Апостолом

Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!

От всего сердца, с радостью поздравляю вас с Воскресением Господа Бога и Спаса нашего Iсуса Христа – праздником

Пасхи Господней!

Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе!

В этот светлый праздник мы, древлеправославные христиане, с великим

благоговением и радостью славим Воскресшаго Господа нашего Iсуса Христа. В

церковных богослужениях и молитвах мы сопереживали страдания распятого на

Кресте Господа. Вспоминали Его жертву, которую Он принёс за спасение рода

человеческого.

Что должно было исполниться для спасения - всё произошло.

Праведник умирает за грешных, как говорит св. пророк Исаия: "Ранами Его мы

все исцелились". Теперь каждый, обращающийся к Iсусу Христу и кающийся,

грешник может быть оправдан.

Желчи и уксуса вкусил, чтоб горького вкуса избавить нас. Нетление и жизнь

источил роду человеческому.

Радостно ликует прадед наш Адам и руки простирает с Еввою, восстающим о

Господе. Пришло, возлюбленные, спасения празднество – Воскресения день Господа

нашего Iсуса Христа.

Ангелы с людьми, соединившись, пение воспевают. Медные врата ада сломал

Владыка наш Христос. Уже смерть - не смерть называется, а успение и сон.

Вместо Еввы, прабабы нашей, поддавшейся соблазну, - Пресвятая Богородица

Мария. Вместо древа познания добра и зла - древо Креста. Древом прельстил диявол

Адама, древом одолел диявола Христос. Как пишет пророк: "Кто возглаголет силы

Господни" смертных сделал безсмертными – это и есть Воскресения великое

явление.

Ангелы и все Небесные Силы веселятся о спасении рода человеческого.

Если о едином грешнике кающемся радость бывает на небе и на земле, тем более - о

спасении всего человечества. Уже не на немощь нашу смотрим, а на подающего нам

неизреченную духовную силу.

Если не только Ангелы и Архангелы, и весь Собор Небесных Сил, но и Сам Владыка

с нами празднует - мы не можем быть скучными. Это празднество Духовное.

Должен был Адам. И смертью удерживался дияволом. Пришел Христос. И искупил

смертью своею удерживаемого Адама.

О! Какое человеколюбие Владыки и величество благодеяния!

Как на Кресте был Владыка, а сегодня воскрес, так и мы все, держимые

грехом, восстаём ныне со Христом.

Восстал в третий день Господь, давая жизнь миру. Как пишет св. Иоанн

Златоуст: "Христос есть Бог кающихся, для того пришёл на землю, чтоб

подать миру покаяние. Он любит кающихся".

– "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас"

(Мф. 11, 28).

Видев Его после восстания, ученики поклонились Ему. И мы с радостью

поклоняемся пострадавшему безстрастному, чтобы и нас сделать наследниками

безстрастия. Мир миру подав и Царствие Небесное верным даровал, упразднив

Крестом жало смерти.

Воскресение победителя – радость всего мира.

Восхвалим этот день, отвергнув неприязни и одевшись в духовную красоту.

Восхвалим обратившего своим повелением тленное на нетленное.

Как говорит пророк: "Готов престол Твой Господи, Ты всегда есть и Царство

Твое, Царство вечно".

Им мы спасены и Им мы спасаемся.

Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!

От всего сердца желаю вам и вашим близким провести Пасхальные дни в

радостной молитве, взаимной любви, добром здравии. Желаю помощи Господа

нашего Iсуса Христа во всех богоугодных начинаниях, а самое главное - Божией

благодати и спасения души.

Древлеправославная Поморская Церковь Латвии

Председатель Центрального Совета ДПЦЛ

Владимир Леонтьевич Иванов

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