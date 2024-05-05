"Начат Iсус, творити же и учити, донего же дне, заповедав Апостолом
Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!
От всего сердца, с радостью поздравляю вас с Воскресением Господа Бога и Спаса нашего Iсуса Христа – праздником
Пасхи Господней!
Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе! Христосъ Воскресе!
В этот светлый праздник мы, древлеправославные христиане, с великим
благоговением и радостью славим Воскресшаго Господа нашего Iсуса Христа. В
церковных богослужениях и молитвах мы сопереживали страдания распятого на
Кресте Господа. Вспоминали Его жертву, которую Он принёс за спасение рода
человеческого.
Что должно было исполниться для спасения - всё произошло.
Праведник умирает за грешных, как говорит св. пророк Исаия: "Ранами Его мы
все исцелились". Теперь каждый, обращающийся к Iсусу Христу и кающийся,
грешник может быть оправдан.
Желчи и уксуса вкусил, чтоб горького вкуса избавить нас. Нетление и жизнь
источил роду человеческому.
Радостно ликует прадед наш Адам и руки простирает с Еввою, восстающим о
Господе. Пришло, возлюбленные, спасения празднество – Воскресения день Господа
нашего Iсуса Христа.
Ангелы с людьми, соединившись, пение воспевают. Медные врата ада сломал
Владыка наш Христос. Уже смерть - не смерть называется, а успение и сон.
Вместо Еввы, прабабы нашей, поддавшейся соблазну, - Пресвятая Богородица
Мария. Вместо древа познания добра и зла - древо Креста. Древом прельстил диявол
Адама, древом одолел диявола Христос. Как пишет пророк: "Кто возглаголет силы
Господни" смертных сделал безсмертными – это и есть Воскресения великое
явление.
Ангелы и все Небесные Силы веселятся о спасении рода человеческого.
Если о едином грешнике кающемся радость бывает на небе и на земле, тем более - о
спасении всего человечества. Уже не на немощь нашу смотрим, а на подающего нам
неизреченную духовную силу.
Если не только Ангелы и Архангелы, и весь Собор Небесных Сил, но и Сам Владыка
с нами празднует - мы не можем быть скучными. Это празднество Духовное.
Должен был Адам. И смертью удерживался дияволом. Пришел Христос. И искупил
смертью своею удерживаемого Адама.
О! Какое человеколюбие Владыки и величество благодеяния!
Как на Кресте был Владыка, а сегодня воскрес, так и мы все, держимые
грехом, восстаём ныне со Христом.
Восстал в третий день Господь, давая жизнь миру. Как пишет св. Иоанн
Златоуст: "Христос есть Бог кающихся, для того пришёл на землю, чтоб
подать миру покаяние. Он любит кающихся".
– "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас"
(Мф. 11, 28).
Видев Его после восстания, ученики поклонились Ему. И мы с радостью
поклоняемся пострадавшему безстрастному, чтобы и нас сделать наследниками
безстрастия. Мир миру подав и Царствие Небесное верным даровал, упразднив
Крестом жало смерти.
Воскресение победителя – радость всего мира.
Восхвалим этот день, отвергнув неприязни и одевшись в духовную красоту.
Восхвалим обратившего своим повелением тленное на нетленное.
Как говорит пророк: "Готов престол Твой Господи, Ты всегда есть и Царство
Твое, Царство вечно".
Им мы спасены и Им мы спасаемся.
Досточтимые отцы духовные! Дорогие братья и сестры!
От всего сердца желаю вам и вашим близким провести Пасхальные дни в
радостной молитве, взаимной любви, добром здравии. Желаю помощи Господа
нашего Iсуса Христа во всех богоугодных начинаниях, а самое главное - Божией
благодати и спасения души.
Древлеправославная Поморская Церковь Латвии
Председатель Центрального Совета ДПЦЛ
Владимир Леонтьевич Иванов