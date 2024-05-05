Преосвященным Архипастырям, боголюбивым пастырям, благоговейным диаконам, всечестному иночеству и всем верным чадам Латвийской Православной Церкви.

Преосвященные собратья Архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, возлюбленные братия и сестры – чада Латвийской Православной Церкви! Примите мое сердечное поздравление с мироспасительным праздником Воскресения Христова и радостное пасхальное приветствие:Христос Воскресе!

В Пасхальном каноне слышим: "Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь востание Христово, в немже утверждается" (3-я песнь). Нам возсиял Божественный Свет Истины – тридневно воскресший из гроба Христос, Спаситель мира. Святитель Николай Сербский пишет: "Воскресение Твое, Христе, победа есть наша, и слава Твоя – радость наша; распятием Твоим Ты победил грех и воскресением – смерть: Господи, слава Тебе".Со дня Воскресения Христова нет на земле слов удивительнее, прекраснее, торжественнее и радостнее для христианской души как святое Пасхальное приветствие:

Христос Воскресе!

Рассуждая о победе Христа над смертью, тот же святитель Николай пишет: "Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего. Всякая другая победа на земле разделяла и разделяет людей… Воскресением Своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное царство сатаны, освободил порабощенный род человеческий...

Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Се, Он победил не ради Себя, но ради нас. Его победа не сделала Его ни более великим, ни более живым, ни более богатым; но сделала таковыми нас".Христос снизшел в "приисподняя земли" и озарил плененных светом Воскресения, проповедью Своего Царства и вывел славословящих Его в небесные обители.Немеркнущий Свет воскресения Христова воссиял и для всех людей живущих на земле. Крестной смертью и славным воскресением Христос освобождает нас от рабства греха и приводит в свободу чад Божиих и мы уже не чужие, а "свои Богу".Воскресение Христово - это торжество вечной нескончаемой Пасхи в блаженстве бесконечной жизни.

Мы, верные чада святой православной церкви Христовой, "утверждаемся восстанием Христовым" тогда, когда живём по заповедям Божьим, храним веру, дорожим Христовой Церковью и любим ближних наших.Братия и сестры, пусть никакие жизненные скорби и соблазны мира сего не поколеблют нашей веры, не заставят нас отступить от заповедей Христовых. Чтобы временные удовольствия не закрыли нам вход в Царство любви и вечной Пасхи. К любви призывает нас Христос, но дух мира сего, дух гордыни и себялюбия, дух разделения порою овладевает людьми.

Отвергнув всё погибельное, последуем за Христом, возлюбившим нас! Особенно в эти спасительные дни проявим любовь к нуждающимся людям, бедным и одиноким, вдовицам и сиротам, делясь Пасхальной радостью, "и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем: братие, и ненавидящим нас простим вся воскресением".Пусть Воскресший Господь укрепит нас Своей Силой, просветит наш ум, согреет наши охладевшие сердца и разгонит в наших душах мрачные тучи суеты, уныния и безнадёжности. В это сложное время не позволим духу отчаяния и уныния окончательно завладеть нашими сердцами. Обратимся ко Христу с твёрдой верой и горячей молитвой.Возлюбленные братия и сестры, пусть вечное пасхальное приветствие согревает ваши сердца и входит в ваш дом, наполняя вас верой, надеждой и любовью:

Христос Воскресе!

Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со Светлым праздником Пасхи Христовой, молюсь о здравии и спасении всех вас. Желаю мира, радости, христианского взаимопонимания, крепкого здравия и неоскудевающей Божией Помощи.

Воистину Воскресе Христос!

Благодать Господа нашего Иисуса Христа, Воскресшего из мертвых, молитвы Пречистой Его Матери и всех святых, и мое Архипастырское благословение да будет со всеми вами. Аминь.

Бо­жи­ей Ми­ло­с­тью,

АЛЕКСАНДР,Ми­т­ро­по­лит Риж­ский и всея Лат­вии

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