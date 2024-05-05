С 1 мая для удобства пассажиров введено несколько автобусных экспресс-рейсов между Ригой и Бауской - с меньшим количеством остановок и более быстрым прибытием в пункт назначения (автобус едет по Кекавской объездной дороге), сообщает Дирекция автотранспорта.
С мая открыты автобусные экспресс-рейсы по региональному маршруту № 7480 Рига–Бауска, у которого всего три остановки – Рижский международный автовокзал, Иецава и Бауский автовокзал.
Соответственно, в прежнее расписание автобусов внесены изменения:
по рабочим дням из Бауски в 06:00 (в Ригу прибывает в 07:10, на полчаса раньше чем прежде)
ежедневный рейс из Бауски в 09:55 (ранее отправление из Бауски было в 09:40)
ежедневный рейс из Бауски в 16:50 (прибывает в Ригу на десять минут раньше - в 18:00, ранее - в 18:10)
ежедневный рейс из Риги в 08:30 (прибывает в Бауску в 09:35, на 20 минут раньше)
ежедневный рейс из Риги в 15:20 (ранее выезд из Риги был в 15:30)
ежедневный рейс из Риги в 18:15 (ранее выезд из Риги был в 18:10)
по выходным из Бауски в 07:10 (в Риге прибывает в 08:25, на 25 минут раньше).
На упомянутом маршруте Рига-Бауска время прибытия в пункт назначения для нескольких рейсов изменено на 10-15 минут:
выезд из Риги в 17:00, прибытие в Бауску в 18:25
выезд из Риги в 17:20, прибытие в Бауску в 18:45
выезд из Бауски в 06:40, прибытие в Ригу в 08:10
выезд из Бауски в 07:10, прибытие в Ригу в 08:40
выезд из Риги в 17:10, прибытие в Бауску в 18:35
выезд из Риги в 17:40, прибытие в Бауску в 19:05
выезд из Бауски в 15:06, прибытие в Ригу в 07:45
выезд из Риги в 16:30, прибытие в Бауску в 17:55.
Также с 1 мая внесены изменения в региональные автобусные маршруты Рига–Вецумниеки, Рига–Скайсткалне, Бауска–Яунсауле–Скайсткалне и Бауска–Барбеле.
На региональном маршруте № 7467 Рига – Вецумниеки остановка Эзерниеки включена во все рейсы, а также внесены изменения в рейсы по времени:
автобусный рейс из Риги в 08:40 прибывает в Вецумниекос в 09:45
рейс из Риги в 17:40 прибывает в Вецумниеки в 18:50
в дневном рейсе автобус будет у остановки Барбеле в 15:40 (ранее - в 15:35) и в прежнем графике прибудет в Ригу
рейс из Риги в 20:00 прибывает в Вецумниеки на пять минут раньше – в 21:05
рейс из Вецумниеки в 21:10 прибывает в Ригу в 22:13.
На региональном маршруте № 7490 Рига – Скайсткалне с мая этого года все рейсы включают остановку Эзерниеки, а также внесены изменения по времени:
рейс из Риги в 16:30 прибывает в Скайсткалне в 18:18
рейс из Скайсткалне в 06:30 прибывает в Ригу на 20 минут раньше – в 20:08.