Фото: LETA

С 1 мая для удобства пассажиров введено несколько автобусных экспресс-рейсов между Ригой и Бауской - с меньшим количеством остановок и более быстрым прибытием в пункт назначения (автобус едет по Кекавской объездной дороге), сообщает Дирекция автотранспорта.

С мая открыты автобусные экспресс-рейсы по региональному маршруту № 7480 РигаБауска, у которого всего три остановки – Рижский международный автовокзал, Иецава и Бауский автовокзал.

Соответственно, в прежнее расписание автобусов внесены изменения:

  • по рабочим дням из Бауски в 06:00 (в Ригу прибывает в 07:10, на полчаса раньше чем прежде)

  • ежедневный рейс из Бауски в 09:55 (ранее отправление из Бауски было в 09:40)

  • ежедневный рейс из Бауски в 16:50 (прибывает в Ригу на десять минут раньше - в 18:00, ранее - в 18:10)

  • ежедневный рейс из Риги в 08:30 (прибывает в Бауску в 09:35, на 20 минут раньше)

  • ежедневный рейс из Риги в 15:20 (ранее выезд из Риги был в 15:30)

  • ежедневный рейс из Риги в 18:15 (ранее выезд из Риги был в 18:10)

  • по выходным из Бауски в 07:10 (в Риге прибывает в 08:25, на 25 минут раньше).

На упомянутом маршруте Рига-Бауска время прибытия в пункт назначения для нескольких рейсов изменено на 10-15 минут:

  • выезд из Риги в 17:00, прибытие в Бауску в 18:25

  • выезд из Риги в 17:20, прибытие в Бауску в 18:45

  • выезд из Бауски в 06:40, прибытие в Ригу в 08:10

  • выезд из Бауски в 07:10, прибытие в Ригу в 08:40

  • выезд из Риги в 17:10, прибытие в Бауску в 18:35

  • выезд из Риги в 17:40, прибытие в Бауску в 19:05

  • выезд из Бауски в 15:06, прибытие в Ригу в 07:45

  • выезд из Риги в 16:30, прибытие в Бауску в 17:55.

Также с 1 мая внесены изменения в региональные автобусные маршруты Рига–Вецумниеки, Рига–Скайсткалне, Бауска–Яунсауле–Скайсткалне и Бауска–Барбеле.

На региональном маршруте № 7467 Рига – Вецумниеки остановка Эзерниеки включена во все рейсы, а также внесены изменения в рейсы по времени:

  • автобусный рейс из Риги в 08:40 прибывает в Вецумниекос в 09:45

  • рейс из Риги в 17:40 прибывает в Вецумниеки в 18:50

  • в дневном рейсе автобус будет у остановки Барбеле в 15:40 (ранее - в 15:35) и в прежнем графике прибудет в Ригу

  • рейс из Риги в 20:00 прибывает в Вецумниеки на пять минут раньше – в 21:05

  • рейс из Вецумниеки в 21:10 прибывает в Ригу в 22:13.

На региональном маршруте № 7490 Рига – Скайсткалне с мая этого года все рейсы включают остановку Эзерниеки, а также внесены изменения по времени:

  • рейс из Риги в 16:30 прибывает в Скайсткалне в 18:18

  • рейс из Скайсткалне в 06:30 прибывает в Ригу на 20 минут раньше – в 20:08.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram YouTube !

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь