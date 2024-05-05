по рабочим дням из Бауски в 06:00 (в Ригу прибывает в 07:10, на полчаса раньше чем прежде)

ежедневный рейс из Бауски в 09:55 (ранее отправление из Бауски было в 09:40)

ежедневный рейс из Бауски в 16:50 (прибывает в Ригу на десять минут раньше - в 18:00, ранее - в 18:10)

ежедневный рейс из Риги в 08:30 (прибывает в Бауску в 09:35, на 20 минут раньше)

ежедневный рейс из Риги в 15:20 (ранее выезд из Риги был в 15:30)

ежедневный рейс из Риги в 18:15 (ранее выезд из Риги был в 18:10)