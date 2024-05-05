Начальник Государственного центра оборонной логистики и закупок (VALIC) бригадный генерал Эрвинс Копейка снят со своего поста в связи с уголовным производством, возбужденным Военной полицией. Сам Копейка связывает произошедшее с возможными усилиями своего коллеги, который может мстить ему за проведенные ранее проверки, сообщила программа LTV De facto.

Утверждается, что расследование возбуждено по статье Уголовного кодекса о фальсификации службы. Неделю назад Военная полиция провела обыск в VALIC и задержала Эрвинса Копейку, а уполномоченный государственный чиновник потребовал его отстранения. Пока обязанности руководителя VALIC возложены на генерального директора Латвийского агентства геопространственной информации Мартиньша Либертса.

Официально по поводу чего было возбуждено уголовное дело не раскрывается. Неофициальная информация, которой располагает программа, указывает на то, что расследование может быть связано с некорректным списанием имущества.

В начале пандемии Covid-19 (конец мая 2020 года), США подарили или пожертвовали Латвии 13 500 евро, чтобы на эти деньги закупить дезинфицирующие средства и одноразовые перчатки для безопасного проведения централизованных экзаменов в латвийских школах. Средства были закуплены и доставлены в школы Национальными вооруженными силами в сотрудничестве с местными органами власти.

Как выяснила программа, вышеупомянутый подарок от США впервые был зафиксирован на балансе тогдашнего Центра государственных оборонных объектов и закупок. Позже это учреждение было реорганизовано в VALIC. После реорганизации в VALIC были переданы дезинфицирующие средства и перчатки, которые долгое время раздавались школам. Поэтому нельзя исключать, что уголовное дело возбуждено за неправомерное списание имущества.

В Национальных вооруженных силах официально подтверждают лишь то, что Военная полиция возбудила расследование в отношении одного лица по факту подделки документов.

Бригадный генерал Эрвинс Копейка отказался говорить с программой об обстоятельствах расследования, но четко заявил, что возбуждение уголовного процесса связано с проверками, которые он сам проводил в учреждении.

"По сути, чиновники, отвечающие за контроль над закупками, нашли дело энной давности, а потом его затянули в тот самый момент, когда я расследовал, как мне кажется, более важные вещи. И, чудом, в этом деле замешаны и родственники лиц, имеющих отношение к закупкам. Чуть ранее те же люди пытались сфабриковать против меня дело о травле", - рассказал Эрвинс Копейка.

Начальник Госцентра оборонной логистики и закупок утверждает, что с начала года тщательно проверил закупки Минобороны и обнаружил существенные нарушения - как фальсификацию документов, так и, возможно, несанкционированные соглашения. Также, по его словам, удалось выявить реальных людей, ответственных за скандальную закупку продуктов питания для нужд армии на 220 миллионов евро.

"Нападки на меня продолжаются уже давно. Я не уклоняюсь от ответственности. Если я что-то нарушил, то отвечу", - рассказал программе отстраненный бригадный генерал.

Другой источник тоже подтвердил De facto, что у Эрвинса Копейки были разногласия с некоторыми коллегами из VALIC.

Бывший министр обороны Инара Мурниеце в октябре прошлого года сообщила, что планировала не продлевать срок полномочий Копейки на посту главы VALIC и перевести его на другую должность, но после смены правительства новый глава Минобороны Андрис Спрудс позволил бригадному генералу продолжить свою работу.

Эрвинс Копейка являлся одним из наказанных за скандальный армейские заготовки продовольствия. Минобороны ввело удержание его зарплаты на определенный период времени. Копейка обжаловал этот приговор.

Руководитель комиссии по закупкам VALIC Эрикс Эзериньш и начальник отдела закупок и контрактов Управления снабжения Командования безопасности НВС Имантс Фрейбергс тоже оспорили дисциплинарные взыскания, примененные к ним в связи с упомянутыми закупками. Оба выиграли суд и сейчас продолжают работать в Минобороны.

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