Согласно информации, собранной программой Латвийского телевидения De facto, за период с 15 сентября прошлого года по 31 марта этого года бывший премьер-министр и экс-глава МИД Кришьянис Кариньш 22 раза ездил в зарубежные командировки, суммарно проведя там 54 дня.

Кариньшу, как и другим министрам, помимо суточных за командировки выплачивалась 20-процентная премия. Общие расходы на командировки Кариньша составили 57 400 евро.

Премьер-министр Эвика Силиня и министр обороны Андрис Спрудс совершили по 16 деловых поездок. Количество дней, проведенных в командировках, Спрудcа составляет 44 дня, у Силини - 38 дней. Например, совместный визит Спрудса в США и Канаду длился десять дней. Он также дважды посетил Швецию - сначала принял участие во встрече министров обороны стран Балтии и Северной Европы, а полтора месяца спустя провел три дня на конференции национального уровня.

В деловых поездок Силини наиболее частым пунктом назначения являются Брюссель и страны Балтийского моря – как ближайшие соседи, так и Скандинавия, но есть и другие страны, включая Испанию, Францию ​​и США.

При этом расходы Спрудса на командировки больше чем в два раза оказались ниже, чем у Силини. Министр обороны потратил на зарубежные командировки 24 700 евро, премьер-министр - 58 800 евро.

Министр сельского хозяйства Армандс Краузе совершил всего десять деловых поездок за рубеж, общая продолжительность которых составила 24 дня, а стоимость - 8700 евро.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис, министр финансов Арвилс Ашераденс и министр транспорта Каспарс Бришкенс с 15 сентября прошлого года по 31 марта текущего года совершили по семь зарубежных деловых поездок, но первый из них в командировках пробыл 23 дня, второй - 22 дня, третий - 19 дней, соответственно. Расходы Ашераденса на командировки составили 10 500 евро, Козловскиса - 9000 евро, Бришкенса - 9900 евро, сообщает программа.

Для некоторых министров, таких как Краузе, Козловскис и Ашераденс, почти все их поезки связаны с формальными и неформальными советами министров ЕС.

Министр климата и энергетики Каспарс Мелнис тоже за полгода совершил семь деловых поездок, общая продолжительность которых составила 16 дней, а стоимость - 7200 евро.

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня и министр культуры Агнесе Логина отправлялись в зарубежные командировки шесть и пять раз соответственно, затратив на них по 14 дней. В частности, Логина присутствовала на конференции ЮНЕСКО по культуре и художественному образованию в Объединенных Арабских Эмиратах и представляла Латвию на Всемирном правительственном саммите, откуда отправилась на Берлинский кинофестиваль. Стоимость командировок Берзини – 3500 евро, Логиной – 4400 евро.

С момента утверждения этого правительства министр здравоохранения Хосам Абу Мери четыре раза ездил в командировки и провел там десять дней, что обошлось государству в 4800 евро.

Министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере и министр благосостояния Улдис Аугулис по три раза отправлялись в командировки. Либиня-Эгнере провела в них восемь дней, а Аугулис – семь. Общая стоимость командировок министра юстиции составляет 3400 евро, министра благосостояния - 3100 евро.

Министр образования и науки Анда Чакша и министр экономики Виктор Валайнис совершили меньше всего деловых поездок за пределы Латвии. Чакша побывала в двух командировках (в Страсбурге и в Таллинне), а Валайнис - в одной (в Штутгарте). Всего Чакша провела в командировках пять дней (поезки обошлись государству в 1700 евро), Валайнис находился в своей единственной командировке четыре дня (800 евро).

Программа отмечает, что стоимость поездок трудно сравнивать из-за разных направлений, но есть некоторые исключения. Например, гостиница на две ночи в Брюсселе однажды обошлась министру обороны в 1280 евро. В министерстве поясняют, что в то время спрос был настолько высок, что невозможно было даже разместить всю делегацию в одной гостинице.

Также программа выяснила, что бизнес-классом регулярно летали только Кариньш и Силиня.

С 15 сентября 2023 года по 31 марта текущего года зарубежные командировки министров обошлись государству примерно в 208,5 тысяч евро.

Как сообщалось, бывший премьер-министр Кариньш недавно покинул пост министра иностранных дел в правительстве Силины после того, как скандал получил широкий резонанс в связи с его зарубежными командировками на самолетах бизнес-классом.

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