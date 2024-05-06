Неделя начнется с дождливой и прохладной погоды, прогнозируют в Центре окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии.

В понедельник будет пасмурно, на севере местами прояснения. Во многих местах ожидается продолжительный дождь, местами возможны грозы. Сохранится слабый или умеренный восточный и северо-восточный ветер. Воздух прогреется до +7...+12 градусов.

Небо над Ригой также будет пасмурным, продолжительный дождь. Подует слабый или умеренный восточный, северо-восточный ветер, температура воздуха сохранится в пределах +7...+9 градусов.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!