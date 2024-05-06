Мэр Риги Вилнис Кирсис в прошлом году получил от Рижского самоуправления зарплату в общем размере 68 408 евро, свидетельствует поданная им Службе государственных доходов (СГД, VID) декларация должностного лица за 2023 год.

Кирсис был избран на пост мэра Риги 17 августа 2023 года, а до этого был вице-мэром города.

В прошлом году Кирсис получил в дар от своего брата Валдемара Дамбекалнса 20 000 евро, а от Государственного агентства социального страхования получил пособие в размере 421 евро.

На конец 2023 года безналичные накопления Кирсиса составляли 25 063 евро, ему также принадлежала недвижимость в Гаркалненской волости Ропажского края.

Кроме того, в декларации упоминается, что в собственности столичного мэра в конце прошлого года находилось легковое пассажирское транспортное средство "Subaru Forester" 2009 года выпуска, а также автомобиль "Mercedes Benz 420" 1989 года выпуска.

В перечне сделок, размер которых превышает 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, Кирсис указал в декларации возврат займа в размере 14 354 евро, а также дар от родственника первой степени в размере 51 500 евро: согласно объяснению Кирсиса, в 2023 году его отец получил наследство, которое частично подарил своим детям.

Долговые обязательства Кирсиса на конец 2023 года составили 138 629 евро.

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