Во вторник, 7 мая, начнет работу телефон доверия с номером 67037333 для жителей, которым нужна поддержка в решении проблем с зависимостью. Об этом порталу Delfi сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Употребление вызывающих зависимость веществ является широко распространенной проблемой в Латвии, отмечает SPKC. В 2023 году почти треть жителей в возрасте от 18 до 74 лет ежедневно употребляла табачные и/или никотиносодержащие продукты. В свою очередь, по зарегистрированному абсолютному потреблению алкоголя на одного жителя Латвии в возрасте от 15 лет и старше Латвия занимает первое место среди стран Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Растущую тенденцию можно наблюдать и в отношении употребления наркотиков.

Цель телефона доверия — предоставить анонимную психологическую помощь, мотивировать и поддержать жителей в изменении своих привычек или привычек своих близких, а также предоставить информацию о доступных ресурсах и услугах по лечению зависимости.

Как сообщает SPKC, жителям будут предоставлять консультации по вопросам отказа от курения, решения проблем злоупотребления алкоголем и наркотиками, проблем с азартными играми и созависимостью.

Услуга телефона доверия будет доступна в рабочие дни с 09:00 до 18:00. Плата за звонок будет применена в соответствии с тарифным планом оператора, клиентом которого является звонящий, при звонке на номер сети Latvijas Mobilais Telefons (LMT).

SPKC подчеркивает, что предоставление услуги начато в рамках реализации разработанного Министерством здравоохранения "Плана о мерах профилактики и улучшении медицинских услуг в сфере снижения распространенности употребления алкогольных напитков и наркотических веществ на 2023-2025 годы".

До 4 мая 2025 года услугу по заказу SPKC будет предоставлять Центр здоровья Vivendi.

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