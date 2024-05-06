В понедельник, 6 мая, в Риге состоялась встреча главы латвийского правительства Эвики Силини ("Новое Единство") с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министрами Эстонии и Литвы Каей Каллас и Ингридой Шимоните.

Главы правительств обсудили вопросы безопасности и обороны, актуальные вопросы повестки дня Европейского Союза, поддержку Украины в борьбе с российской агрессией, а также экономическое сотрудничество и развитие региональных проектов в сфере энергетики и транспорта.

На совместной пресс-конференции Шольц подчеркнул, что Германия и страны Балтии имеют давнюю общую историю, в которой также есть "темные страницы", но сегодня эти страны являются партнерами в ЕС, союзниками по Североатлантическому альянсу. "И главное, что мы друзья" — сказал Шольц.

По словам канцлера Германии, ситуация с безопасностью на фланге НАТО напряженная, поэтому важно, чтобы "друзья оказали поддержку". Он напомнил о принятых ранее решениях по усилению присутствия НАТО в странах Балтии.

"Германия готова защищать каждый квадратный сантиметр НАТО. Нападение на вас было бы нападением на всех нас. Понятно, что Россия просчиталась, пытаясь расколоть ЕС и ослабить НАТО. Война, которая нарушает международное право, укрепила нас", — подчеркнул Шольц.

Он также заявил, что Германия и страны Балтии намерены расширять свою поддержку Украины, включая усиление санкционного давления на Россию и принятие дополнительных мер по предотвращению обхода санкций.

В то же время Шольц воздержался от ответа на вопрос журналистов о том, что должно произойти, чтобы Германия приняла решение о поставках крылатых ракет "Taurus" Украине. Он отметил, что Германия с инвестициями в размере 28 миллиардов евро является крупнейшим сторонником Украины. В этом году Германия также планирует дополнительную поддержку Украины в размере семи миллиардов евро.

Шольц подчеркнул, что важнее добиться совместных действий стран в поддержку Украины. Он сообщил о готовности вложить 90% замороженных российских средств в оборону Украины. Канцлер Германии добавил, что Европе также важно подумать о своих оборонных возможностях, содействуя своему военному производству.

К этому мнению присоединилась и премьер-министр Латвии Эвика Силиня, которая отметила, что Европейский инвестиционный банк мог бы стать важным институтом финансирования военной промышленности. Она отметила, что страны Балтии передали Украине большую часть своего военного потенциала, который необходимо восстановить.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас также призвала начать работу над следующим циклом финансирования ЕС, предоставив дополнительные деньги на европейскую оборону, поскольку пока средств недостаточно. Также Каллас призвала привлекать частное финансирование в оборонный сектор. Глава эстонского правительства акцентировала необходимость найти финансирование для восполнения дефицита военного потенциала.

В свою очередь, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что, оказывая поддержку Украине, не следует тратить время на интеллектуальные дискуссии, поскольку до сих пор помощи не хватало, поэтому нужно действовать быстро и решительно. Оценивая военные возможности стран Балтии, литовский премьер признал, что образовался определенный дефицит, и нарушен баланс, поэтому необходимо подумать о том, как распределить приоритеты.

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