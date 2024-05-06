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В Латвии 34% жителей надеются, что в течение следующих пяти лет уровень их жизни повысится, в то время как в Европейском союзе на рост уровня жизни надеются в среднем 15%, свидетельствует новейший опрос "Евробарометра".

В ходе опроса 39% жителей Латвии предположили, что уровень их жизни не изменится, тогда как в ЕС в среднем так думают 49% опрошенных жителей.

19% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что ожидают снижения уровня жизни в ближайшие пять лет, а в ЕС в среднем такие пессимистичные прогнозы сделали 32% жителей.

Оценивая будущее ЕС, 69% жителей Латвии в ходе опроса заявили, что смотрят на него оптимистично, тогда как в среднем по ЕС эта оценка была несколько ниже - 61%. Пессимистично настроены относительно будущего ЕС 26% опрошенных жителей Латвии и 35% жителей ЕС.

Весенний опрос "Евробарометр" проводило исследовательское агентство "Verian" с 7 февраля по 3 марта во всех 27 странах ЕС. Опрос проводился в очном режиме, дополнительно были использованы видеоинтервью в Чехии, Дании, Финляндии и на Мальте. Всего было проведено 26 411 интервью. Подсчет результатов по ЕС осуществлялся в зависимости от численности населения в каждой стране.

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