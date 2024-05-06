Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в день Европы, 9 мая, посетит с рабочим визитом Гулбенский край, сообщили агентству LETA в канцелярии президента.

Планируется, что в ходе рабочего визита Ринкевич встретится с руководством Гулбенской краевой думы, посетит Гулбенскую краевую библиотеку и центр "Europe Direct", а также молодежный центр "База".

Кроме того, у президента запланирован визит в центр социального ухода Гулбенского края "Jaungulbenes alejas". Ринкевич также посетит деревообрабатывающее предприятие SIA "Avoti" и предприятие по переработке овощей ООО "Dimdiņi".

В 17:00 в Гулбенском культурном центре запланирована встреча президента с жителями края.

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