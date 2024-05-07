Рижская дума обратилась в Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD) с просьбой уточнить, являются ли электровелосипедами похожие на мопеды транспортные средства, которые ездят по тротуарам. Зарегистрированы они были именно как электровелосипеды.

В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") отметил, что муниципальной полиции поручено обратиться в CSDD, чтобы выяснить, чем по своим техническим параметрам являются на данный момент перемещающиеся по столичным тротуарам транспортные средства, похожие на электромопеды, но зарегистрированные как электровелосипеды.

Кирсис пояснил, что у думы нет компетенции говорить, является тот или иной вид транспорта электромопедом или электровелосипедом. Поэтому, если CSDD "четко и ясно ответит, что это мопеды", то дума будет действовать соответствующим образом.

Тем временем, по мнению Кирсиса, недавно введенные ограничения на парковку электросамокатов в Вецриге улучшили ситуацию. Однако, несмотря на ограничения, самоуправление сталкивается с попытками отдельных коммерсантов обойти правила, которые позволяют клиентам за определенную фиксированную штрафную плату оставлять скутеры где угодно. "Мы должны бороться с такими ситуациями, и на данный момент мы собираем материалы", - заявил политик, пообещав навести порядок.

"Если коммерсанты сами не будут социально ответственными и будут считать, что могут делать все, что им заблагорассудится, то в худшем случае придется запретить эту сферу в Риге", - предупредил Кирсис, признав, что пока хочет напугать недобросовестных предпринимателей тем, что в распоряжении самоуправления такой инструмент.

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