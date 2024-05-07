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В Риге оборудуют пять пешеходных переходов и усовершенствуют два уже существующих, сообщает Департамент внешней среды и мобильности Рижской думы.

Пешеходные переходы с соответствующим освещением оборудуют в шести районах Риги — в микрорайоне Авоту, в Агенскалнсе, Межциемсе, Зиепниеккалнсе, на Югле, Петерсале и Андрейсале.

Новые переходы предполагается построить на ул. Экспорта у въезда в Рижский торговый порт, на ул. Кристапа у ул. Алисес, на ул. Мурьяню у ул. Велдрес, на ул. Озолциема у остановки общественного транспорта "ул. Озолциема" и на ул. Валмиерас возле ул. Лиенес. Кроме того, усовершенствуют два уже существующих пешеходных перехода — на ул. Грауду возле ул. Кекавас и на ул. Малиенас возле ул. Целму.

Работы планируется завершить в строительном сезоне этого года.

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