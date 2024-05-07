Сегодня к выполнению рабочих обязанностей парламентского секретаря Министерства иностранных дел (МИД) приступила политик Даце Мелбарде ("Новое Единство"), сообщили агентству ЛЕТА в МИД.

Мелбарде присоединяется к команде министра иностранных дел Байбы Браже, завершая работу в нынешнем созыве Европарламента, куда она была избрана на выборах 2019 года еще по списку Национального объединения. В этом году на выборах в Европарламент Мелбарде баллотируется по списку "Нового Единства" под пятым номером.

С 2013 по 2019 год Мелбарде была министром культуры Латвии. До этого, с 2011 по 2013 год, руководила Латвийским национальным культурным центром, а с 2009 по 2011 год была руководителем представительства Британского совета в Латвии. Долгие годы Мелбарде проработала в Латвийской национальной комиссии Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в качестве президента комиссии (2013-2019) и генерального секретаря (1999-2004).

На факультете экономики и управления Латвийского университета (ЛУ) Мелбарде получила степень магистра по общественному управлению, а в Латвийской академии культуры - по теории культуры и управлению.

В 2013 году Мелбарде присвоен Орден трех звезд III степени, а также Почетная грамота Кабинета министров.

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