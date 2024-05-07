На фронте в Украине ожидается очень сложное лето, с таким прогнозом выступил во вторник на телеканале TV3 директор Центра передового опыта в области стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс.

Он напомнил, что в начале года на фронте в Украине наблюдалась нехватка боеприпасов и людей. После утверждения финансирования США первой проблеме, по крайней мере, на данный момент нашлось решение, а вторая — нехватка людей — не может быть решена быстро, следовательно, на фронте ожидается сложное лето, рассуждал эксперт.

Оценивая потенциальную угрозу широкого наступления России на Харьков, Сартс признал, что растягивание фронта в интересах России, поскольку у нее сейчас значительно больше человеческих ресурсов, чем у Украины.

Сартсу лидер российского режима Владимир Путин все больше напоминает Иосифа Сталина, и директор центра НАТО в Риге предполагает, что в России будет усилен контроль и репрессии, а население ожидает худшее будущее.

Говоря о безопасности стран Балтии, Сартс признал, что общая геополитическая ситуация сложная, но паника не поможет. Вместо этого надо быть готовыми к разным сценариям и жить с мыслью "если понадобится, ответим".

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