Жильцам многоквартирного дома на улице Драудзибас, 4 в Огре предписано немедленно покинуть квартиры из-за опасности, которую представляет плохое состояние здания, подтвердили агентству LETA в самоуправлении.

Согласно заключению строительных экспертов, здание может внезапно обрушиться, и не остается другого решения, кроме как эвакуировать людей из дома, сообщили в самоуправлении.

В самоуправлении отметили, что недовольство жильцов дома понятно, но игнорировать заключение строительных экспертов нельзя.

Те жильцы, которым некуда переехать, должны обратиться в самоуправление с просьбами о выделении муниципального жилья, которые будут рассмотрены в ускоренном порядке.

Домом на улице Драудзибас, 4 в Огре управляет предприятие Ēku projekti & pārvaldīšana.

Оборот предприятия в 2022 году составил 39 566 евро, убытки — 2975 евро. Финансовые показатели за 2023 год еще не опубликованы. Предприятие было основано в 2012 году, его владельцем является Мартиньш Зукурс.

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