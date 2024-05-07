С весны 2022 года существенно сократился удельный вес жителей Латвии, которые чувствуют себя в безопасности, так как не ощущают прямой военной угрозы для страны. Одновременно слабеет и ощущение неведения и бессилия, свидетельствует исследование, проведенное по заказу Государственной канцелярии.

Изучение мнений жителей о военной угрозе показало, что 34,6% респондентов в возрасте от 18 до 75 лет чувствуют себя в безопасности, так как Латвия защищена благодаря членству в НАТО. 22% жителей отметили, что чувствуют себя в безопасности, поскольку Латвия вкладывает средства в оборону и безопасность. В то же время ощущение военной угрозы растет.

В исследовании отмечается, что весной 2022 года 39,2% опрошенных заявили, что чувствуют себя в безопасности, так как для Латвии нет прямой военной угрозы, однако в марте этого года с этим утверждением согласились уже только 32,8% респондентов.

Утверждениям авторитарного лидера России Владимира Путина о том, что у него нет планов вторжения в Латвию, верят 16,9% населения, в то же время 14,5% рассматривают возможности переезда в другую страну, так как опасаются российской угрозы для Латвии.

14,5% респондентов считают, что война между Россией и НАТО в ближайшие годы неизбежна, а 11,5% населения считают, что неизбежно нападение России на одну из стран Балтии в ближайшие годы.

В ходе опроса были получены данные и о чувствах жителей Латвии в связи с войной в Украине. Проводившая исследование компания "Kantar" отмечает, что с начала войны прошло чуть более двух лет, поэтому доля жителей, переживающих различные неприятные ощущения в этой связи, по сравнению с мартом 2022 года существенно упала. Единственное ощущение, которое существенно возросло по сравнению с весной 2022 года, — равнодушие, которое за последнюю неделю испытал каждый седьмой житель. Этот показатель вырос с 10% до 13,2%.

Существенно упало еще несколько показателей. 51,5% опрошенных в марте респондентов заявили, что за последнюю неделю испытывали страх за свое будущее, будущее семьи и государства, 42,4% испытывали чувство непредсказуемости и неведения, 42% — усталость (новое чувство), а 39,9% — чувство бессилия. Два года назад все эти показатели были существенно выше. Весной 2022 года страх за будущее испытывали 63,5% опрошенных, чувство неведения — 61,6%, чувство бессилия — 59,1%.

Согласно данным опроса, у людей снижается и чувство страха. 27,3% опрошенных за последнюю неделю переживали чувство страха из-за ядерной войны, 21,1% — перед вторжением иностранных войск в Латвию. Ранее страх перед ядерной войной испытывали 48,1%, а страх перед вторжением иностранных войск — 46%. Однако, как и весной 2022 года, сравнительно чаще этот страх испытывают молодые люди в возрасте 18-34 лет, школьники, студенты и латыши. Постоянную тревогу и неспособность контролировать волнение испытывают 20% опрошенных.

На просьбу выразить мнение о праздновании различных дней жители Латвии чаще всего (80,5%) соглашались с тем, что следует отмечать День восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая и день созыва Учредительного собрания 1 мая (56,2%).

При этом существенно увеличилось количество людей, считающих, что в Латвии нужно отмечать День Европы 9 мая и День разгрома нацизма 8 мая — соответственно на 5,3 и 8,5 процентного пункта.

Авторы исследования отмечают, что по вопросу о праздновании различных дат наблюдаются существенные различия в зависимости от языка, на котором говорят в семье. Жители, в семье которых говорят на латышском, сравнительно чаще, чем жители, которые в семье разговаривают на русском языке, считают, что следует особо отмечать День восстановления независимости Латвийской Республики 4 мая, День созыва Конституционного собрания Латвийской Республики 1 мая, годовщину со дня вступления Латвии в Европейский союз 1 мая, вступления Латвии в НАТО 29 марта, а также день создания НАТО 4 апреля.

Жители, в семье которых разговорным языком является русский, чаще считают, что нужно особо отмечать День разгрома нацизма 8 мая и День победы над нацистским режимом Германии 9 мая. Как и в весеннем исследовании 2023 года, максимальные различия наблюдаются во мнениях о праздновании 9 мая: среди жителей с латышским языком в семье считают, что его нужно отмечать, 22%, а среди русскоязычных — 73%.

Чаще всего жители Латвии полностью поддерживают или скорее поддерживают утверждение о том, что для скорейшего завершения войны в Украине западные страны должны оказывать ей больше помощи. 51,9% респондентов считают, что Украина и Россия должны немедленно начать мирные переговоры и пойти на компромиссы. Сравнительно реже жители согласны с тем, что западные страны должны направить свои войска в Украину или что Украина должна отказаться от оккупированных Россией территорий, в том числе Крыма, — соответственно 24% и 21,7%.

По сравнению с исследованием в ноябре 2023 года, на 8,1 процентного пункта выросло число жителей, которые поддерживают прием в Латвии украинских военных беженцев. Чуть менее половины населения поддерживает принятие Украины в ЕС и в НАТО.

63,6%, жителей Латвии в возрасте 18-75 лет заявили, что хотят, чтобы Украина победила Россию в войне, а 47,7% респондентов согласны с тем, что Украина может победить Россию. 56,3% жителей заявили, что будут поддерживать Украину до ее победы над Россией, а также считают, что помощь Украине оберегает от войны Евросоюз (54,6%) и Латвию (53,6%).

Информации латвийских СМИ о войне в Украине доверяют 47,5%, информации государственных органов Латвии о войне в Украине — 47,4%, а информации СМИ западных стран — 43%. 8,4% участников опроса заявили, что доверяют информации российских государственных СМИ о войне в Украине.

44,7% жителей признались, что устали от новостей о войне, а 43% не хотят ничего об этом знать.

Исследование проводилось с 13 по 15 марта компанией Kantar. В опросе приняли участие 1000 респондентов в возрасте от 18 до 75 лет. Стоимость исследования по зказу Госканцелярии составила 3110 евро без налога на добавленную стоимость.

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