Средняя цена электроэнергии в апреле в торговой зоне Латвии составила 60,25 евро за мегаватт-час (МВт/ч), что на 12% меньше, чем в марте, и на 9% меньше, чем в апреле 2023 года, свидетельствует обзор рынка электроэнергии, подготовленный АО Augstsprieguma tīkls.

В Литве уровень цен на электроэнергию в апреле был идентичен латвийскому, а в Эстонии среднемесячная цена была чуть выше и составляла 60,39 евро за МВт/ч.

Снижению цен на электроэнергию способствовала высокая выработка на солнечных, ветряных и гидроэлектростанциях, а также теплая погода, вызвавшая сокращение потребления электроэнергии. В первые недели месяца в странах Балтии и Скандинавии наблюдалась даже отрицательная цена на электроэнергию из-за позитивного прогноза по производству энергии на солнечных и ветряных станциях и гидрогенерации.

В других зонах торговли электроэнергией в апреле наблюдались различные тенденции, в том числе в Финляндии цена снизилась на 18% по сравнению с предыдущим месяцем и на 19,2% по сравнению с апрелем прошлого года, составив 48,92 евро за МВт/ч. В Швеции стоимость электроэнергии составила 53,79 евро за МВт/ч, что на 4% меньше, чем в марте, и на 17,4% меньше, чем в апреле 2023 года, в свою очередь в Польше стоимость электроэнергии составила 80,87 евро за МВт/ч, что на 7% больше, чем в марте, и на 33,8% меньше, чем в апреле 2023 года.

В апреле по сравнению с мартом импорт электроэнергии в страны Балтии сократился на 2,5%, а по сравнению с апрелем 2023 года вырос на 1,9%. Импорт из Польши увеличился на 1,3% по сравнению с мартом и в 11 раз по сравнению с апрелем 2023 года. Импорт из Финляндии в апреле был на 19,1% больше, чем в марте, и на 45,7% меньше, чем в апреле 2023 года. Импорт из четвертой ценовой зоны Швеции в апреле был на 12,7% меньше, чем в марте, но на 25,7% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, 26 января из-за неисправности произошло внеплановое отключение кабеля Estlink 2 между Финляндией и Эстонией. Генерирующих мощностей латвийской энергосистемы достаточно, чтобы покрыть потребление Латвии, а также экспортировать электроэнергию в Литву и Эстонию. Помимо этого, отключение не повлияло на цены на электроэнергию на бирже Nord Pool, и они остаются стабильными. По прогнозам, ремонт интерконнектора может продлиться до конца августа 2024 года.

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