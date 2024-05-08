Согласно статистике, общий объем асбестовых шиферных крыш в латвийских домах составляет около миллиона тонн. Однако сдача асбестосодержащего шифера на утилизацию обходится относительно дорого, что не каждому по карману, пишет со ссылкой на Lsm.lv агентство LETA.

Поэтому многие люди оказываются перед выбором: потратить около 200 евро на утилизацию вредного покрытия и найти деньги на установку новой кровли или жить под крышей, содержащей канцерогены.

Асбестосодержащие строительные материалы по-прежнему не являются редкостью в Латвии, а после окончания срока службы они превращаются в опасные отходы, которые причиняют вред окружающей среде, загрязняя воздух, почву и грунтовые воды.

"В разных регионах Латвии количество шифера различно. Если рассматривать регион вокруг столицы, то здесь оно относительно невелико - до 10 тысяч тонн, а если рассматривать Ригу и более отдаленные регионы, то количество достигает 49-53 тысяч тонн на регион", - рассказывает директор департамента оборота отходов Государственной службы окружающей среды Атис Трейс.

Асбест содержится в основном в кровле жилых, хозяйственных и промышленных зданий, а в советское время он часто использовался и как теплоизоляционный материал. Избавляясь от ненужной кровли, многие предпочитают измельчать шифер, чтобы засыпать выбоины на дорогах.

"Это категорически недопустимо. Если шифер находится на крыше или фасаде в целости и сохранности, то опасность гораздо меньше, чем тогда, если отходы размельчаются или подвергаются другому физическому воздействию. При этом выделяются частицы пыли, которые и представляют наибольшую опасность", - пояснил Трейс.

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