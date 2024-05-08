Жители Латвии все еще смотрят запрещенные телеканалы, но уже гораздо меньше, чем в предыдущие годы. За установку нелегального телевидения в прошлом году были заведены 13 уголовных дел, сообщили в Госполиции и Национальном совете по электронным СМИ — об этом рассказывает передача "Сегодня вечером" на Rus.LSM.

Мужчина средних лет, с опытом работы в сфере телевизионных услуг — так в Госполиции описали типичного "подключателя" нелегального телевидения.

В прошлом году полиция провела более тысячи проверок легальности аудиовизуального контента. Начаты 28 дел об административных правонарушениях, и 13 — уголовных дел. А в этом 294 проверки, и уже 16 административных дел и 4 уголовных.

Сколько всего в Латвии таких правонарушителей, в Госполиции ответить не смогли, но сказали, что по сравнению с предыдущими годами их стало гораздо меньше.

Уголовные наказания грозят как поставщикам, так и конечным пользователям — то есть тем, кто запрещенные каналы смотрит. Правда, в Госполиции говорят, что за просмотр таких телеканалов в тюрьму в Латвии еще никто не сел.

Просвещают, информируют, а также проверяют в сотрудничестве с Национальным советом по электронным СМИ. И даже вместе ездят на рейды.

В прошлом году Совет по электронным СМИ ограничил работу 132 веб-сайтов и 300 источников стримингового контента.

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