9 мая Государственная полиция и Служба государственной безопасности (СГБ) в усиленном режиме будут следить за безопасностью по всей Латвии. Правоохранительные органы обещают "однозначную и решительную" реакцию на провокации и прославление военной агрессии и военных преступлений России.

Государственная полиция и СГБ также будут работать в усиленном режиме и 9 мая, в день, когда российский режим отмечает один из самых важных для своей пропаганды праздников. По всей стране осуществляется мониторинг ситуации с безопасностью, заверила руководитель Отдела по связям с общественностью Государственной полиции Симона Гравите. Службы рассматривают любые сценарии и будут готовы отреагировать не только в конкретную дату, но и в предшествующие и последующие дни, чтобы предотвратить угрозы общественному порядку и безопасности, в том числе проставление и оправдание преступной российской агрессии и военных преступлений.

При выявлении подобных нарушений "действия служб будут однозначными и решительными".

Такие нарушения влекут за собой как административную, так и уголовную ответственность, напоминает полиция.

Службы призывают граждан сообщать, если у них есть информация о запланированных на 9 мая провокациях или же наблюдается подобная деятельность.

Информации о провокациях нет, стягиваются дополнительные силы полиции

СГБ в сотрудничестве с Государственной полицией уделяет повышенное внимание любой информации или действиям, связанным с 9 мая, оценивая, не представляют ли они угрозы национальной безопасности Латвии.

Одновременно Служба госбезопасности сообщает, что на данный момент не располагает подтвержденной информацией о подготовке прокремлевски настроенных лиц к конкретным провокациям 9 мая, в то же время указывая, что полностью исключать такие действия нельзя.

По всей Латвии 9 мая планируют привлечь к обеспечению общественного порядка дополнительные силы, в том числе батальон специального назначения Государственной полиции. Службы будут работать по особому плану обеспечения общественного порядка и безопасности. В зависимости от необходимости и текущей ситуации меры безопасности могут быть изменены и усилены.

Запрещены "отдельные публичные мероприятия" и использование пиротехники

Службы напоминают, что 9 мая в Латвии запрещено проведение развлекательных и праздничных мероприятий, собраний, шествий и пикетов, направленных на принижение и постановку под угрозу ценностей Латвии как демократического и национального государства, а также на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма или насилия, а также на ложное отражение исторических событий.

Это относится к так называемому "дню победы" и его символике, которую прославляет и широко использует пропаганда Кремля, говорится в заявлении Госполиции и СГБ.

Запрет на проведение мероприятий предусматривает Закон "О запрете проведения отдельных публичных мероприятий 9 мая", принятый Сеймом в 2023 году.

Целые сутки 9 мая и до 7.00 пятницы, 10 мая, действует запрет на использование пиротехники.

Возложение цветов: к местам снесенных памятников - нельзя, к могилам - можно

Возложение цветов в местах, где уже демонтированы советские памятники, будет расцениваться как прославление этих объектов и военной агрессии, такие действия недопустимы, указывают силовые ведомства.

Хотя индивидуальное возложение цветов к местам захоронений не запрещено, Государственная полиция обращает внимание на то, что усиленное присутствие полиции в этих местах не обязательно будет означать, что жителям будет обеспечен удобный и скоординированный подход. Цель и задача полиции – предотвращать угрозы общественному порядку и любое прославление агрессии.

При этом правоохранительные учреждения напоминают, что согласно плану общественного порядка и безопасности поток как транспорта, так и людей может ограничиваться и регулироваться в соответствии с Законом "О полиции". При выявлении угрозы общественной безопасности, жизни, здоровью и имуществу людей, возможных провокаций и обострений ситуации

Государственная полиция может отказать в доступе к конкретным объектам.

Запрещена тоталитарная символика, в том числе - военные песни

Службы напоминают, что использование символики тоталитарных режимов (даже стилизованной), а также любой символики, прославляющей и оправдывающей военную агрессию и военные преступления, в общественных местах запрещено и наказуемо. Публичное использование российского флага или публичное исполнение песен, прославляющих войну, также будет рассматриваться как прославление агрессора и его режима, соответственно будет оцениваться ответственность нарушителей.

Уголовной ответственности подлежат публичное оправдание и прославление геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира, а также военных преступлений и действия, направленных на разжигание национальной или этнической ненависти или розни. Действия и реакция служб на подобные нарушения будут моментальными и жесткими, предупреждает полиция.

Службы призывают не поддаваться на провокации в интернете

"Учитывая, что 9 мая уже давно является датой, которая раскалывает латвийское общество, в этот день существуют повышенные риски конфронтации между группами общества, представляющими разные взгляды. Поэтому службы призывают к критически оценивать провокационные сообщения в информационном пространстве, избегать реагирования на них и сообщать ответственным службам, если такое содержание будет замечено. Мы призываем граждан не вовлекаться в провокации и противозаконные действия в отношении отдельных лиц или окружающей среды – не поддаваться на провокации и не допускать. раскол нашего общества", - говорится в заявлении ответственных служб.

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