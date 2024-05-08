Планируется, что со следующего учебного года экзамен для 9-х классов по иностранным языкам — английскому, немецкому или французскому — будет организован без присутствия независимых наблюдателей, и экзамен будут оценивать сами педагоги школы, сообщает Lsm.

"Если не централизованно, то образовательному учреждению достаточно своих учителей как руководителей экзаменов. Там больше не нужен наблюдатель (…) Не нужно привлекать из соседних школ других учителей. И здесь мы по-прежнему рассчитываем на добросовестность учителей", — пояснил руководитель Отдела проверок общего образования VISC Каспар Шпуле.

Есть и возражения. "Тогда, когда мы анонимизируем работы, тогда, когда мы не знаем, что мы исправляем, тогда подход всегда более объективен. И очень важно сотрудничество между учителями, когда учитель из Даугавпилса может сотрудничать с учителем из Лиепаи, а не только поговорить с учителями своей школы. Сохраняя эту анонимность и сотрудничество между оценщиками экзаменов, фактически мы получаем более объективные и достоверные результаты", — отметила глава сферы образования Латвийской конфедерации работодателей Лиене Вороненко.

Для девятиклассников в этом году сессия начнется с экзамена по иностранному языку 22 мая. Это второй год, когда централизованные экзамены будут сдавать и в конце основной школы.

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