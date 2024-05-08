В Латвии с начала этого года интенсифицирована работа по защите критической инфраструктуры в стране. Это связано с вредительской деятельностью России в европейских странах и с ростом угроз госбезопасности, сообщает агентство LETA со ссылкой на Службу госбезопасности (СГБ).

СГБ также проинформировала высших должностных лиц о рисках осуществления Россией провокационных действий против Латвии, включая саботаж и диверсии.

С прошлого года СГБ уже выявила ряд вредительских действий против различных объектов на территории Латвии, организованных российскими спецслужбами, например, нападение на Музей оккупации и осквернение памятного камня латышским легионерам в Джукстской волости.

В настоящее время СГБ оказывает поддержку Госполиции в расследовании еще нескольких случаев вредительской деятельности, проверяя их возможную связь с российскими спецслужбами.

СГБ разработала рекомендации для владельцев объектов критической инфраструктуры, в которых указывает на необходимость уделять повышенное внимание подозрительной деятельности вблизи этих объектов и информировать о ней службу. К подозрительным действиям вблизи объектов критической инфраструктуры относятся, например, несогласованная съемка, фотографирование или наблюдение за объектом, запуск беспилотного летательного аппарата, длительное нахождение вблизи объекта или многократное перемещение вокруг него, а также остановка у объекта на автомобиле, оборудованном видеорегистратором.

На объектах критической инфраструктуры усилена охрана, чаще проводится обследование территории, проведен повторный инструктаж для персонала о потенциальных рисках и признаках подозрительной активности.

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