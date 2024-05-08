Девятого мая полиция и Служба госбезопасности будет работать в усиленном режиме и жестко отреагирует на любые провокации и нарушения, предупредил министр внутренних дел Рихард Козловскис в эфире программы "Открытый разговор" Латвийского радио 4, цитирует Rus.LSM.

Козловский отметил, что у полиции уже есть опыт работы девятого и десятого мая прошлого года.

"В этой ситуации хочу отметить, что у нас нет информации о конкретных провокациях. Но мы готовимся к индивидуальным вызовам", - признал министр внутренних дел, признав всех не вступать в конфликт с законом.

Не стоит провоцировать стражей порядка в этот день, подчеркнул министр, напомнив, что нельзя использовать запрещенную символику и прославлять военную агрессию. Например, нельзя приносить цветы к местам, где ранее находились советские памятники.

"Никто не запрещает индивидуально возложить цветы, но будут рассматриваться действия человека. Если он придет в парк – даже на другую сторону, не туда, где был памятник, если попытается возложить в другой стороне парка – это тоже послание. Парк будет публично доступен, он не будет закрыт. Но это не значит, что там не будет полиции. Поэтому очень прошу не создавать такие вызовы. Возложение цветов именно в этом месте 9 мая — это очевидный вызов", - оценивает Козловскис.

Министр подчеркнул: Латвия, как и другие страны Европы, отмечает день победы над нацизмом 8 мая.

Тем же, кому нужно возложить цветы именно 9 мая, следует делать это на местах захоронений или мемориалах, где это разрешено. "Я не буду призывать идти в какое-то конкретное место. Но есть места, где это разрешено делать в индивидуальном порядке. Лично я, будучи министром, не считаю 9 мая днем, который нужно отмечать".

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