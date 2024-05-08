В январе этого года электромобили составили 1% от всех эксплуатируемых автомобилей в Латвии, отметил представитель Латвийского общества электромобилей Мартиньш Стиранс в программе Rus.LSM "Новый день".

Если раньше электромобили стоили очень дорого, то сейчас с субсидией можно приобрести новый электрокар за 20 тысяч евро, говорит глава Ассоциации аренды автомобилей Арнис Яунземс. Он отметил, что прежде, чем принять решение о покупке такого автомобиля, можно взять его в аренду — сервисы каршеринга и аренды автомобилей имеют в своем распоряжении немало таких машин.

По словам представителя Латвийского общества электромобилей Карлиса Мендзиньша, существует немало мобильных приложений, которые могут подыскать ближайший пункт подзарядки электромобилей. "Это намного проще, чем было два года назад. Вопрос не в наличии инфраструктуры — она есть — а в том, знаешь ли ты, где она", — отметил Мендзиньш.

Специалисты говорят, что вопрос подзарядки электроавтомобиля мало отличается от заправки обычного авто топливом: главное, следить, чтобы не закончился заряд, в противном случае, придется вызывать эвакуатор.

Стиранс также допустил, что с развитием "зеленой" энергетики электричество будет дешеветь, а значит электромобили будут оставаться более экономным видом транспорта.

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