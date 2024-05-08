В среду, 8 мая, высшие должностные лица Латвии отметили годовщину разгрома нацизма и окончания Второй мировой войны в Европе возложением цветов на Рижском братском кладбище.

В церемонии приняли участие президент Латвии Эдгар Ринкевич, премьер-министр Эвика Силиня, министр обороны Андрис Спрудс и другие должностные лица.

Президент подчеркнул, что 8 мая Европа отмечает разгром нацизма и окончание Второй мировой войны. Чтя память миллионов жертв нацизма и отдавая дань благодарности всем, кто боролся против гитлеровского режима, нужно продолжать напоминать миру, что Латвия вернула свою свободу только после окончания советской оккупации спустя почти полвека, подчеркнул Ринкевич.

Силиня также напомнила, что 79 лет назад в Европе закончилась Вторая мировая война, которая разрушила миллионы жизней и судеб. Латвия и другие страны были оккупированы - многие вернули независимость лишь спустя несколько десятилетий после окончания войны.

Министр обороны также акцентировал внимание на том, что Латвии окончание Второй мировой войны не принесло долгожданного мира и свободы.

"Жернова оккупационного режима продолжали перемалывать латышский народ вплоть до восстановления независимости Латвии 4 мая 1990 года. Мы можем гордиться каждым солдатом, каждым человеком, который боролся за свободу нашей страны. Независимость и свобода Латвии - наша общая обязанность и ответственность. Мы защищаем Латвию вместе", - отметил министр.

8 мая, в День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны, народы Европы и мира вспоминают величайшую трагедию прошлого века века. Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, а в Латвии военные действия начались 22 июня 1941 года. 8 мая 1945 года война в Европе закончилась и наступил мир. В отличие от Западной Европы, народы которой вернули свою свободу, в Латвии и странах Балтии этого не произошло. Лишь 4 мая 1990 года Латвия восстановила независимость, которая была закреплена законом 21 августа 1991 года.

В 1985 году было принято решение отмечать 9 мая как День Европы. Праздник символизирует единство между разными странами, в том числе теми, которые когда-то воевали друг с другом. В Латвии День Европы отмечается с 9 мая 2004 года.

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